"Gerüchte, nicht mehr!": Ilzer für Schalke 04 kein Trainer-Kandidat

Christian Ilzer wird sich Schalke 04 nicht anschließen. Der Trainer von Sturm Graz möchte innerhalb der Saison nicht wechseln und würde auch nicht abgegeben werden.

Mit Christian Ilzer schien Schalke 04 am Donnerstagabend einen recht interessanten Trainerkandidaten an der Angel zu haben. Doch schnell wurde klar, dass der Coach von Sturm Graz wohl doch keine realistische Option für Königsblau ist.

Ilzer war der erste Kandidat der mit Schalke in Verbindung gebracht wurde, der nicht aus der typischen "Einmal-Bundesligatrainer-immer-Bundesligatrainer-Blase" stammt. Schnell informierten sich die Fans im Netz über seine angestrebte Spielweise und seine Kommunikation. Für so einige Anhänger der Gelsenkirchener war recht schnell klar: Er könnte einer der deutlich besseren Kandidaten sein.

Doch die Hoffnung ist inzwischen schnell wieder verflogen. Mittlerweile macht es den Anschein, als hätte sich das Thema bereits erledigt.

Ilzer möchte bei Graz bleiben - und soll auch nicht abgegeben werden

Nachdem die Bild zunächst vom Interesse an Ilzer berichtete, folgten wenige Stunden später die ersten Dementis anderer Outlets. Sport1etwa meldete am späten Abend noch, dass der Trainer nicht daran interessiert sei, innerhalb der laufenden Saison zu wechseln - vereinsunabhängig.

Das liegt auch an der bislang guten Spielzeit von Graz. In der Liga ist man Zweiter hinter RB Salzburg und in der Europa League gibt es die Chance auf den Einzug in die K.o.-Phase.

Wenig verwunderlich, dass der österreichische Verein ihren Trainer auch gar nicht hätten ziehen lassen wollen. "Es hat sich niemand von Schalke gemeldet und es gab bislang auch keinen Kontakt. Wir sind mit Christian Ilzer sehr erfolgreich und denken überhaupt gar nicht dran, ihn abzugeben!", erklärte Sportdirektor Andreas Schicker auf Nachfrage von Sport1.

Auch Ilzer selbst denke noch überhaupt nicht an einen Abschied, hieß es weiter. Dem verlieh er selbst noch Nachdruck mit einer Instagram-Story. Dort beteuerte er: "Gerüchte - nicht mehr! Voller Fokus auf Sturm Graz. In den kommenden Tagen und Wochen warten große Herausforderungen auf uns."

Damit muss sich Schalke auch von ihm als Trainerkandidaten verabschieden. Insofern er für die S04-Verantwortlichen zwischenzeitlich überhaupt eine ernsthafte Alternative war.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als "Gerüchte, nicht mehr!": Ilzer für Schalke 04 kein Trainer-Kandidat veröffentlicht.