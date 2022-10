"Haben eine großartige Zukunft mit..." Real-Präsident Perez über Mbappé-Gerüchte

Ein Wechsel von Kylian Mbappé zu Real Madrid kommt wohl trotz des Wechselwunsches des PSG-Stars nicht zu Stande. Real-Präsident Florentino Pérez schob diesem nun nämlich einen Riegel vor.

Im vergangenen Frühjahr galt ein Wechsel von Kylian Mbappé zu Real Madrid als so gut wie sicher. Doch am Ende entschied sich der französische Superstar gegen ein Wechsel in die spanische Hauptstadt und verlängerte seinen Vertrag bei Paris St. Germain. Dort soll das berühmte Tischtuch aber mittlerweile zerschnitten sein. Real-Präsident Florentino Pérez äußerte sich nun vielsagend.

Bei Real Madrid hat man mit dem Thema Kylian Mbappé wohl abgeschlossen. "Nein, ich bin nicht müde von den Gerüchten über Kylian Mbappé, ich lese nicht einmal Geschichten über Mbappé", sagte Real-Präsident Florentino Pérez am Rande der Verleihung des Ballon d'Or gegenüber RMC Sport.

Und weiter erklärte der 75-Jährige: "Wir haben eine großartige Zukunft mit Vinícius und Rodrygo. Sie können den Ballon d’Or gewinnen."

Anfang des Jahres soll der Mbappé kurz vor einem Wechsel in die spanische Hauptstadt gestanden haben, lehnte diesen dann aber doch ab und verlängerte seinen Vertrag in Paris. Dafür soll er an der Seine angeblich 84 Millionen Euro im Jahr verdienen. Zudem erhielt der PSG-Star ein Handgeld von 125 Millionen Euro.

Vor kurzem berichteten mehrere Medien jedoch, dass der Weltmeister von 2018 unzufrieden in Paris ist, da einige Versprechungen nicht eingehalten wurden und er den Verein so schnell wie möglich verlassen möchte. Mit Real Madrid scheint ein Kandidat allerdings abgesprungen zu sein.

