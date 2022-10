"Keine einfache Woche" - BVB-Trainer Edin Terzic musste Tod seines Vaters verkraften.

Das Westfalenstadion kochte, als Anthony Modeste am Samstagabend gegen die Bayern der Last-Second-Ausgleich geling. Edin Terzic war in diesem Moment mit den Gedanken auch bei seiner Familie.

Hinter BVB-Trainer Edin Terzic liegt eine besonders emotionale Woche. Nicht, weil Schwarzgelb zunächst in Sevilla ein wichtiger Auswärtssieg in der Champions League gelang. Und auch nicht, weil die Borussia in letzter Sekunde im Klassiker gegen die Bayern ein 0:2 aufholte und noch unentschieden spielte.

"Es war für mich persönlich keine einfache Woche, ich war sehr emotional. Ich möchte bitte nicht darüber reden. Da kamen ein paar Gefühle hoch", erklärte Terzic nach dem Spiel am Sky-Mikro - den Tränen nahe.

Der 39-Jährige hatte am vergangenen Sonntag seinen Vater im Alter von 72 Jahren verloren. Nach dem Modeste-Ausgleich sah man den BVB-Coach, wie er in den Himmel blickte und beide Hände nach oben streckte. Eine Geste, die sicherlich seinem verstorbenen Vater galt.

Am Mittwoch in Sevilla war Jude Bellingham nach seinem Treffer zum Coach gerannt und hatte ihn innig umarmt. Auch das lag sicherlich am Schicksalsschlag der Terzic-Familie.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als "Keine einfache Woche" - BVB-Trainer Edin Terzic musste Tod seines Vaters verkraften veröffentlicht.