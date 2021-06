"Problematisches Ego" - Ex-Nationalspieler Jerome Rothen attackiert Frankreich-Star Kylian Mbappe

Rothen bezeichnet Mbappes Ego als "problematisch" und fordert Nationaltrainer Didier Dechamps auf, Veränderungen vorzunehmen.

Jerome Rothen, ehemaliger französischer Nationalspieler, hat PSG-Superstar Kylian Mbappe für dessen bisherige Auftritte bei der EM 2021 heftig kritisiert. Im Gespräch mit RMC Sport forderte er Nationaltrainer Didier Deschamps zudem auf, Mbappes Einfluss neben dem Platz einzugrenzen.

"Dass er auf dem Platz ein Leader ist, kein Problem. Dass sein Ego auch außerhalb des Platzes eine Rolle spielt, stört mich", sagte Rothen und führte aus: "Ich glaube, dass Didier Deschamps damit nicht länger umgehen kann und dass es problematisch ist. Es ist überraschend, dass er Mbappe so viele Dinge tun lässt."

Rothen: "Wir erwarten viel mehr von Kylian Mbappe"

Die Leistungen Mbappes rechtfertigten keine besonderen Freiheiten, so der 43-Jährige: "Wir können bislang nicht sagen, dass Kylian Mbappe eine erfolgreiche EM spielt. Wir erwarten viel mehr von ihm. Jeder denkt, dass Mbappe einer der besten Spieler Europas ist. Aber wenn du ihn direkt in die Kategorie der Allerbesten packst, kannst du nicht zufrieden sein."

Besonders konkret wurde Rothen hinsichtlich der Tatsache, dass der 22-Jährige nun auch die Freistöße der Equipe Tricolore tritt: "Ist er sich im Klaren, dass er nicht die Klasse einiger Anderer in der Mannschaft hat, was die Ausführung von Standards betrifft? Vielleicht verwandelt er sie im Training. Aber ich schaue alle seine Spiele. Könnt ihr euch an einen tollen Freistoß erinnern? Aus 25 Metern?"

Frankreich: Bislang weder ein Tor noch ein Assist für Mbappe

Stattdessen solle man laut des 13-fachen Nationalspielers Paul Pogba oder Antoine Griezmann mit dieser Aufgabe betrauen.

Mbappe gilt als einer begehrtesten Spieler weltweit. Diesen Sommer ranken sich zahlreiche Gerüchte um einen Transfer des PSG-Stars zu Real Madrid, nachdem sich Verhandlungen über Vertragsverlängerung in Paris bereits seit Monaten hinziehen.

In der EM-Vorrunde konnte der Angreifer allerdings weder ein Tor noch einen Assist verbuchen. Auch der ehemalige Bundesliga-Profi Johan Micoud hatte Mbappe zuletzt für dessen Einstellung kritisiert.