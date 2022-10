"Real blieb auf dem Sofa": Pressestimmen zum Leipzig-Sieg gegen Real Madrid

RB Leipzig konnte Real Madrid mit 3:2 besiegen. Die Pressestimmen zum Erfolg in der Champions League.

Für Real Madrid ist die Niederlage gegen RB Leipzig zwar kein Beinbruch, doch herrscht in der spanischen Heimat Enttäuschung vor. In Deutschland wird die "faustdicke Überraschung" betont. Die Pressestimmen im Überblick.

Stimmen aus Deutschland

Bild: "Leipzig knallt Titelverteidiger Real Madrid mit 3:2 zu Hause in der Champions League weg — mit zwei echten Blitz-Toren!"

Spox: "Den Titelverteidiger besiegt, das Achtelfinale zum Greifen nah: RB Leipzig hat Real Madrid niedergerungen und einen großen Schritt in Richtung K.-o.-Runde der Champions League gemacht."

Sport1: "RB Leipzig entzaubert Real Madrid und steht mit einem Bein im Achtelfinale der Champions League. Nun haben die Sachsen einen Showdown vor der Brust."

kicker: "Erste Saisonniederlage für den Titelverteidiger - Werner lässt Leipzig jubeln: RB schlägt Real und hat Achtelfinale in eigener Hand"

Eurosport: "RB Leipzig hat am vorletzten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase für eine faustdicke Überraschung gesorgt. Die Leipziger besiegten den amtierenden Titelverteidiger Real Madrid 3:2 (2:1)."

Welt: "RB Leipzig hat sich an einem rauschenden Europapokalabend eine gute Ausgangsposition auf das Erreichen des Achtelfinals in der Champions League erarbeitet. Die Sachsen bezwangen Titelverteidiger Real Madrid. Der Treffer zum 2:0 bedeutete zudem eine Bestmarke."

Stimmen aus Spanien

Marca: "Real Madrid blieb auf dem Sofa. Es erreichte die schlechtesten Daten von Niederlagen und verlorenen Duellen der Saison."

Mundo Deportivo: "Real Madrid musste nach Deutschland, um die erste Saisonniederlage zu erleben. Im Oktober. Und das Schlimme daran, so lange zu brauchen, ist, dass Real es ertragen musste, als es sie erlitt. In all seinen Formen und Intensitäten. Am Anfang verdient, am Ende grausam."

El Mundo: "Ancelottis Männer zahlen teuer für ihren schlechten Start, kassieren ihre erste Niederlage des Jahres (3:2) und müssen – falls Leipzig Schachtar schlägt – Celtic schlagen, um Gruppensieger zu werden."

La Vanguardia: "Im Fußball ist Ehrgeiz alles und Real Madrid entspannt, weil man bereits die Qualifikation für das Achtelfinale in der Tasche hatte – und gesenkt, weil Carlo Ancelotti Fußballer wie Benzema, Modric oder Valverde zu Hause ließ, kassierte die erste Saisonniederlage gegen einen Leipzig, das in der Champions League sein Leben riskierte."

