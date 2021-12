"Soll das ein Witz sein?" - Barcelona wird Samuel Umtiti weiter nicht los

Die Blaugrana hätten Samuel Umtiti liebend gern von der Gehaltsliste. Das entpuppt sich aber weiter als schwieriges Unterfangen.

Der FC Barcelona hat weiter große Probleme, Abwehrspieler Samuel Umtiti (28) loszuwerden. Der Franzose, dessen Vertrag noch bis 2023 läuft, soll seit geraumer Zeit abgegeben werden. Allerdings stehen die Dienste Umtitis auch bei anderen Klubs nicht hoch im Kurs.

So schreibt die spanische Sport, ein Barca-Unterhändler habe in Gesprächen mit einem nicht genannten Klubchef einen Umtiti-Transfer angeboten. Der Vereinsboss habe daraufhin nur gefragt: "Soll das ein Witz sein?" Weiter heißt es in dem Bericht, unter den Barcelona-Verantwortlichen werde von Umtiti längst nur noch als "unser Ex-Spieler" gesprochen.

FC Barcelona: Samuel Umtiti kassiert hohes Gehalt

Der Weltmeister von 2018 fiel in der Vergangenheit wegen schwerer Knieverletzungen mehrfach aus. In dieser Saison bringt er es auf einen mageren Einsatz und er hat kaum Aussichten auf einen Stammplatz.

Barcelonas Verantwortliche versuchen verzweifelt, Umtiti von der Gehaltsliste zu bekommen, da er mit einem Salär von rund 12,5 Millionen Euro pro Jahr zu den Spitzenverdienern zählt. Zuletzt wurde über Benfica und Besiktas als mögliche neue Arbeitgeber spekuliert.

Barcelona hatte Umtiti 2016 für 25 Millionen Euro Ablöse von Olympique Lyon nach Katalonien geholt. Mit Barca gewann er seitdem unter anderem zwei spanische Meisterschaften und dreimal die Copa del Rey.