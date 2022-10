"Totalausfall" Modeste und Kritik an Terzic: Die Netzreaktionen zur BVB-Pleite in Köln

Borussia Dortmund hat das Auswärtsspiel beim 1. FC Köln mit 2:3 verloren und den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Im Netz wurde die Pleite heiß diskutiert. Vor allem Neuzugang Anthony Modeste und Trainer Edin Terzic standen im Fokus.

Borussia Dortmund hat das Auswärtsspiel beim 1. FC Köln mit 2:3 verloren und den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Gegen die Geißböcke ging der BVB durch ein Tor von Julian Brandt verdient mit 1:0 in Führung (31.), gab den Vorsprung jedoch innerhalb von vier Minuten aus der Hand und lag nach Toren von Florian Kainz (53.) und ausgerechnet Steffen Tigges (56.), der erst im Sommer aus Dortmund in die Domstadt gewechselt war, nach knapp einer Stunde mit 1:2 hinten. In der 71. erhöhte Dejan Ljubicic sogar auf 3:1. Trotz eines Eigentors von Benno Schmitz nach Flanke von Talent Tom Rothe (78.) gelang es den Schwarz-Gelben nicht mehr, die dritte Bundesliga-Niederlage in dieser Saison abzuwenden. Im Netz wurde die Pleite heiß diskutiert.

Die Netzreaktionen: Déjà-vu, "Totalausfall" Modeste und Kritik an Terzic

Getreu dem Motto "Im Westen nichts Neues" zogen viele enttäuschte BVB-Fans Parallelen zu den vergangenen Jahren, als die Mannschaft immer wieder wichtige Punkte gegen vermeintlich kleinere Gegner liegen ließ und nie die nötige Konstanz fand, um ernsthaft ins Titelrennen einzugreifen.

Im Zentrum der Diskussionen stand immer wieder Neuzugang Anthony Modeste, der gegen seinen Ex-Klub erneut kaum in Erscheinung trat. Eine Reihe von Anhängern kann inzwischen nicht mehr nachvollziehen, warum der Franzose Woche für Woche von Anfang an auflaufen darf, während Top-Talent Youssoufa Moukoko mit der Bank vorliebnehmen muss.

Aber auch Trainer Edin Terzic wird vom schwarz-gelben Anhang hinterfragt. Einige Fans vermissen nach wie vor eine klare Spielphilosophie und können im Vergleich zu Vorgänger Marco Rose keine Fortschritte feststellen.

