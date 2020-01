Es ging hoch her im Spiel zwischen Türkspor Dortmund und dem Lüner SV bei der Dortmunder Hallenmeisterschaft. Es gab Rangeleien, zwei rote Karten und einen Fan, der aus der Halle verwiesen wurde. Und mittendrin Kevin Großkreutz, Ex-Dortmunder Profi und Weltmeister von 2014.

Großkreutz kickt mittlerweile für den Drittligisten KFC Uerdingen 05 und arbeitet nebenbei im Trainerstab des Bezirksligisten Türkspor Dortmund. In dieser Funktion soll der frühere Nationalspieler während der hitzigen Partie seine Spieler aufgefordert haben, den Gegner "kaputtzutreten".

Trainer Hampel: "Das ist unter aller Sau"

Diesen Vorwurf erhebt zumindest der Trainer des Lüner SV. "Eigentlich kann ich mit Kevin ganz gut. Es kann aber nicht sein, dass er seine Spieler dazu auffordert, meine 22 kaputt zutreten", sagte Christian Hampel den "Ruhr Nachrichten". "Das ist ein O-Ton, den ich selber gehört habe", beteuerte der Coach. Man müsse sich nicht wundern, dass "hier so viele Leute durchdrehen, wenn ich so eine scheiß Aussage höre", sagte Hampel weiter: "Das ist unter aller Sau."

Es ging hoch her zwischen Türkspor Dortmund und dem Lüner SV. Rote Karten, Zwei-Minuten-Strafen, eine Spielpause und hinterher Vorwürfe an Kevin Großkreutz. Hier gibt‘s das Video: https://t.co/nDUrLppPPl pic.twitter.com/MIi1MQN0HQ — Kevin Kisker (@Kevin1993DO) January 5, 2020

Türkspor widersprach der Darstellung: "Ich weiß nicht, warum er diese Geschichte erfindet. Kevin hat gar nichts über Lünens 22 gesagt. Das schwöre ich", sagte Türkspors Trainer Reza Hassani. Großkreutz äußerste sich später auf Facebook: "Es war ein hektisches, emotionales und kampfbetontes Spiel. Keine Rote Karte wegen einer Tätlichkeit oder irgendwas. Wir sind am Ende der Sieger und das sollten die Lüner/der Trainer auch so hinnehmen oder einfach nicht mehr zur Dortmunder Stadtmeisterschaft erscheinen. Sich im Interview mit meinem Namen zu schmücken, ist ja am einfachsten."

Proteste und Rangeleien

Das entscheidende Spiel in der Zwischenrunde war aus dem Ruder gelaufen, nachdem ein Türkspor-Spieler wegen eines Ellenbogen-Checks mit Rot vom Platz geflogen war. Es kam zu wilden Protesten und Rangeleien. In der Halbzeitpause provozierte der Lüner Torwart die Türkspor-Anhänger mit einer Geste, daraufhin lief ein Zuschauer auf das Feld und rempelte den Keeper an. Der Fan wurde aus der Halle verwiesen, und der Keeper sah ebenfalls Rot. Es folgten einige Zeitstrafen, bevor die Partei am Ende mit 4:3 für Türkspor ausging.

In der Vergangenheit war Großkreutz bereits mehrfach durch Entgleisungen und Disziplinlosigkeiten aufgefallen. In Uerdingen kam der ehemalige Publikumsliebling von Borussia Dortmund in den letzten drei Spielen vor der Winterpause nicht zum Zuge. Insgesamt stehen für Großkreutz in der bisherigen Saison lediglich sieben Einsätze für die Krefelder zu Buche.

Quellen: "Ruhr Nachrichten", "Sport1.de"