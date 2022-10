"Verdient in die K.o.-Phase eingezogen" - Die Stimmen zum BVB-Remis gegen Man City

Der BVB steht nach einem 0:0-Remis gegen Manchester City in der K.o.-Phase der Champions League. Trainer Edin Terzic zeigte sich nach dem Duell voll des Lobes. Mats Hummels erklärte, dass er nach seiner öffentlichen Kritik mit Leistung vorangehen müsse. Die Stimmen zum Spiel (via Amazon Prime):

1. Edin Terzic

"Es war für uns alle anstrengend. Wir wollten die Jungs am Ende immer wieder daran erinnern, nicht ein Schritt weniger zu machen, sondern immer wieder vorzustechen und die Flanken zu verhindern. Wir haben uns mit dem Punkt endlich belohnt. Nach vier guten Leistungen gegen City haben wir es immerhin mal geschafft, den Platz mit einem Punkt zu verlassen. In der ersten Halbzeit haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht. Wir haben uns viele Torchancen herausgespielt. Ich habe viele Spiele von Manchester City in der Vergangenheit gesehen. Ich habe selten so ein Spiel gesehen, in dem sie so wenig Torchancen selbst hatten. Wir sind am Ball sehr ruhig geblieben, konnten immer wieder in die Tiefe spielen. Das war richtig gut in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit waren wir nicht mehr so gut am Ball. Wir mussten leiden. Das haben wir angenommen."



Auf der PK nach dem Spiel: "Ich glaube, der Schlüssel war heute, die wenigsten Chancen zugelassen haben. [...] Es war heute eine geschlossene Mannschaftsleistung. Damit meine ich nicht nur die Defensive, sondern auch die Offensive. Wir haben immer wieder für Gefahr gesorgt in der ersten Halbzeit und ich glaube, dass wir uns verdient gehabt hätten, mit einer Führung in die Pause zu gehen. Ich finde, es war eine richtig gute Leistung. Nicht nur heute, sondern in allen fünf Champions-League-Spielen bis jetzt. Und deshalb sind wir verdient in die K.o.-Phase eingezogen.



Über die Auswechslung von Haaland: "City wollte etwas verändern. Das ist ein riesiges Kompliment an uns und an unsere Innenverteidiger. Sie waren sehr mutig, haben viele Bälle geklaut. Erling ist ein toller Junge. Wir wünschen ihm den größten Erfolg, solange er nicht gegen uns spielt."



Über Karim Adeyemi: "Er musste sehr tiefe Wege machen in der Verteidigung. Er stand oft neben Niklas Süle. Der Gegner hat das gefordert. Wenn Karim den Platz hat in die Tiefe zu laufen, hat man gesehen, was möglich ist. Er hat ein gutes Spiel gemacht, so wie alle anderen auch. Darauf müssen wir aufbauen."

2. Mats Hummels

Über seine Leistung: "Wir wollten endlich ManCity schlagen. Wir hatten sie jetzt zum vierten Mal in den letzten zwei Jahren, waren immer nah dran, haben dreimal 1:2 verloren. Es ist meine Aufgabe voranzugehen. Wenn ich wie vor zwei Wochen kritisiere, muss man auch von mir erwarten, dass ich sowohl leistungstechnisch als auch von meiner Art vorangehe. Das versuche ich. Wir hatten heute viele Jungs auf dem Platz, die sich reingehauen haben. Nur so kann man gegen so eine Mannschaft bestehen."



Über die Leistung der Mannschaft: "Wir wollten endlich Man City schlagen. Wir hatten sie jetzt zum vierten Mal in den letzten zwei Jahren, waren immer nah dran, haben dreimal 1:2 verloren. Es ist meine Aufgabe voranzugehen. Wenn ich wie vor zwei Wochen kritisiere, muss man auch von mir erwarten, dass ich sowohl leistungstechnisch als auch von meiner Art vorangehe. Das versuche ich. Wir hatten heute viele Jungs auf dem Platz, die sich reingehauen haben. Nur so kann man gegen so eine Mannschaft bestehen."



Über das Duell mit Haaland: "Gegen Erling ist es unheimlich schwer. Man muss durchgehend bereit sein, weil er immer auf diesen einen Ball lauert, weil eine unglaubliche Dynamik hat. Jeder von City kann diese Bälle spielen. Ich muss logischerweise noch einmal einen Schritt früher loslaufen als andere gegen ihn. Deshalb kostet das sehr viel Energie und Konzentration gegen ihn."

3. Jude Bellingham

"Wir sind natürlich kaputt. Wir hatten viele Spiele zuletzt. Die Atmosphäre hier war aber wie immer großartig."



Über das Achtelfinal-Ticket: "Das bedeutet mir viel. In der vergangenen Saison hat es leider nicht geklappt. Das war eine große Enttäuschung. Zum Glück konnten wir das nun anders gestalten."



Über Haaland: "Wir haben so gut es geht, die Bälle von ihm weggehalten. Glücklicherweise hat er nur 45 Minuten gespielt."



Über seinen körperlichen Zustand: "Der Knöchel hat etwas wehgetan. Ich hoffe aber, dass alles gut ist für das nächste Spiel."

4. Gregor Kobel

"Es war wichtig für uns, dass wir nicht verlieren. Wir waren sehr, sehr diszipliniert, auch defensiv. Wir sind sehr glücklich, dass wir uns qualifizieren konnten."



"Wir wollten sehr diszipliniert verteidigen. Wir wussten, dass wir auch mal leiden müssen. Wir hatten sogar die eine oder andere Chance, um in der ersten Halbzeit vielleicht den Führungstreffer zu erzielen. Am Ende geht das Ergebnis in Ordnung."



Über sein Gespräch mit Haaland nach dem Abpfiff: "Ich habe zu ihm gesagt, dass ich gehofft habe, dass er den Elfmeter schießt. Aber da war er leider nicht mehr auf dem Platz. Er ist ein super Typ, wir haben uns super verstanden. Wir hatten das eine oder andere Battle im Training und uns da gegenseitig herausgefordert. Es war schön, ihn heute wieder zu sehen."

5.

Alles zum BVB und Man City bei 90min:

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/DE als "Verdient in die K.o.-Phase eingezogen" - Die Stimmen zum BVB-Remis gegen Man City veröffentlicht.