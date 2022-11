"Wir sind jetzt da" - Die Stimmen zum 1:1 zwischen Deutschland und Spanien

Deutschland und Spanien trennen sich 1:1-Unentschieden. Die Stimmen zum Spiel.

In einem guten Fußballspiel trennten sich Deutschland und Spanien leistungsgerecht mit 1:1. Die DFB-Elf scheint im Turnier angekommen zu sein, steht vor dem letzten Gruppenspiel aber trotzdem in einer ungünstigen Ausgangsposition.



So bewerteten die Akteure das Ergebnis, die Leistung und die Chancen auf das Achtelfinale.

Manuel Neuer: "Es war schwierig gegen gut aufgelegte Spanier. Aber wir haben diesen Fight angenommen und wenig zugelassen. Großes Kompliment an die Verteidigung und den ganzen Verbund. Nach dem 0:1 haben wir den Kopf nicht in den Sand gesteckt und weiter an uns geglaubt. Das Wichtige ist: Wir leben noch. Ich glaube, dass wir jetzt da sind. Wir wollen immer alles in der eigenen Hand haben. Wir sind für unsere Entscheidungen verantwortlich und da ist das Spiel gegen Costa Rica, das wir beeinflussen können. Und da wollen wir alles reinhauen."

Niclas Füllkrug: "Es war wichtig, dass wir diesen Punkt holen. Wir haben jetzt auf jeden Fall wieder die Möglichkeit, in die nächste Runde zu kommen. Wir können jetzt mit einem guten Gefühl ins letzte Spiel gehen und hoffen, dass alles gut ausgeht."

Thomas Müller - über Füllkrug: "Geil reingekommen. Genau dafür ist er dabei. Das hat er natürlich die letzten Tage auch schon angekündigt. Er hat ein tolles Selbstvertrauen und wie man jetzt gesehen hat, einen richtigen rechten Hammer mit seinem rechten Fuß. Ein unglaubliches Tor, er ist auch ein unglaublich geiler Typ, muss man sagen."

Ilkay Gündogan: "Wir hatten eine klare Idee, wie wir das verteidigen wollen. Wir hatten am Ende die besseren Torchancen und können mit dem Punkt leben."

