Seit Dezember 2014 ist Andrej Melnyk Botschafter der Ukraine in Berlin. Bis zum russischen Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 dürfte sein Name den wenigstens Deutschen etwas gesagt haben. Doch in wenigen Monaten hat er die Interessen seines Landes so vehement zu Gehör gebracht, dass ihn nun die meisten Menschen in Deutschland kennen dürften.

Kurz vor dem Ausbruch des Krieges sagte er im Interview mit dem stern: "Meine Aufgabe ist es, die Hand in die Wunde zu legen." Kurz vor einer Moskau-Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat er ihm im Deutschlandfunk "Leisetreterei" vorgeworfen und Scholz aufgefordert, nach Moskau nicht nur seinen "lässigen Pullover" mitzunehmen, "sondern auch im Koffer eine Sanktionskeule".

Mehr