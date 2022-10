0:0 gegen Man City reicht BVB für das CL-Achtelfinale: Die Netzreaktionen

Borussia Dortmund hat gegen Manchester City ein 0:0 erkämpft und steht im Champions-League-Achtelfinale: Die Reaktionen im Netz fallen zufrieden aus.

Borussia Dortmund steht im Achtelfinale der UEFA Champions League. Den Borussen reichte gegen Manchester City ein torloses Remis, um eines der begehrten 16 Tickets für die K.o.-Phase zu erlangen. Der Traum vom Gruppensieg ist hingegen ausgeträumt, was angesichts der Stärke des Gegners jedoch hinnehmbar ist. Wir werfen einen Blick auf die Reaktionen im Netz, die überaus positiv ausfallen.

Zu den überragenden Dortmundern zählte Abwehrboss Mats Hummels und Elfmeter-Killer Gregor Kobel. Demnach werden insbesondere diese beiden Akteure von den Fans gefeiert.

Imer wieder ist es Emre Can, der den Mannschaftserfolg in wichtigen Spielen in Gefahr bringt. Demnach ärgerten sich einige BVB-Anhänger über den verursachten Elfmeter des Sechsers.

