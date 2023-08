Klub "ohne Bling-Bling" – wie es der Provinzverein 1. FC Heidenheim in die Erste Liga geschafft hat

von Fabian Huber Tief im Schwabenland, wo hart gearbeitet und gern gemotzt wird, spielt der örtliche Fußballklub nun in der ersten Liga. Ein Experiment – für die Stadt und für den Fußball.

Natürlich haben sie in Heidenheim keine Kö und keinen Ku’damm. Sie haben ihre Shoppingmeile "Hauptstraße" getauft: knapp 350 Meter, Kopfsteinpflaster, die Häuser nach drei Stockwerken gegiebelt. Am Anfang der Fußgängerzone verkauft der App-Werner Hüte, dann der Seydtle-Karl Schmuck, dann der Kopp-Kirsamer-Martin Brillen. Wer Gucci will, muss nach Stuttgart.

Heidenheim an der Brenz, 50.000 Einwohner im Nirgendwoländle von Baden-Württemberg, sei eine Stadt, in die man sich auf den zweiten Blick verliebe. Sagt ihr Bürgermeister.