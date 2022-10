1. FC Köln: Die voraussichtliche Aufstellung gegen Borussia Mönchengladbach

Der 1. FC Köln trifft am Sonntagnachmittag im Derby auf Borussia Mönchengladbach. Gegen die Fohlen könnte Steffen Baumgart diese Startelf aufbieten.

Nach der 0:1-Niederlage in der Europa Conference League gegen Partizan Belgrad bleibt beim 1. FC Köln nicht viel Zeit zum Durchatmen. Am Sonntagnachmittag (Anpfiff 15:30 Uhr) sind die Domstädter im Derby bei Borussia Mönchengladbach zu Gast. Chefcoach Steffen Baumgart will gegen die Fohlen in die Erfolgspur zurückkehren.

"Wir sind vom Ergebnis enttäuscht, die Jungs haben dennoch ein gutes Spiel gemacht", erklärte der Übungsleiter nach der Heimpleite am Donnerstagabend, bei der Baumgart seine Startelf fleißig umgebaut und einige Leistungsträger zunächst auf der Bank gelassen hat. Die größere Rotation sieht der Ex-Profi allerdings nicht als Hauptgrund für die Niederlage. "Wir haben viel investiert, viele Flanken geschlagen, aber das Tor nicht getroffen", monierte der FC-Coach.

Gegen Gladbach "werden wir dann wieder mit einer anderen Aufstellung spielen", kündigte der 50-Jährige, der im Borussia-Park einen "heißen Tanz" erwartet, an. "Wir werden alles raushauen und versuchen, das Derby so gut es geht zu bestreiten. Wir wollen gewinnen", betonte der Ex-Profi, der sich bei aller Rivalität über ein "friedliches Fußballfest" freuen würde.

Thielmann, Lemperle & Co. fallen weiter aus

Im gut gefüllten FC-Lazarett finden sich aktuell Julian Chabot (Aufbautraining nach Sprunggelenksverletzung), Sebastian Andersson (Knie-OP), Tim Lemperle (Sprunggelenksprobleme), Dimitrios Limnios (Aufbautraining nach Kreuzbandriss), Mathias Olesen (Reha nach Sprunggelenks-OP) und Jan Thielmann (Virusinfekt) wieder. Ob Ersatzkeeper Timo Horn nach einem kleinen Muskelfaserriss in den Kader zurückkehren wird, bleibt abzuwarten.

Die voraussichtliche Köln-Aufstellung gegen Borussia Mönchengladbach

TW: Marvin Schwäbe - Zwischen den Pfosten steht wie gewohnt der 27-jährige Schlussmann.



RV: Benno Schmitz - In der Viererkette wird Baumgart aller Voraussicht nach drei Wechsel vornehmen. Auf der Rechtsverteidiger-Position muss Kingsley Schindler für Schmitz Platz machen.



IV: Luca Kilian - Der Innenverteidiger stand auch am Donnerstagabend in der Startelf.



IV: Timo Hübers - Gegen Belgrad kam Hübers nicht zum Einsatz und wurde von Nikola Soldo vertreten.



LV: Jonas Hector - Auch der Kapitän kehrt wieder in die Anfangsformation zurück.



DM: Ellyes Skhiri - Der tunesische Nationalspieler erhielt in der Conference League ebenfalls eine Pause.



RM: Dejan Ljubicic - Wie schon am letzten Spieltag gegen Dortmund könnte der Österreicher im rechten Mittelfeld starten.



OM: Ondrej Duda - Im offensiven Mittelfeld dürfte die Wahl wieder auf Duda fallen.



LM: Florian Kainz - Die linke Außenbahn ist für Kainz reserviert.



HS: Linton Maina - Der Neuzugang könnte als hängende Spitze auflaufen.



MS: Steffen Tigges - Komplettiert wird die Startelf wohl durch den 24-Jährigen.

1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach: Voraussichtliches Spielsystem

Im Derby könnte Baumgart die siegreiche Startelf (4-1-3-2-System) vom letzten Spieltag aufbieten. Entscheidet sich der FC-Coach für ein etwas defensiveres 4-2-3-1-System, könnte Maina auf die rechte Außenbahn und Ljubicic ins zentrale Mittelfeld neben Skhiri rücken.

