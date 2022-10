1. FC Köln weicht Sparkurs auf: Im Winter bekommt Baumgart einen neuen Stürmer

Steffen Baumgart wird im Winter einen neuen Stürmer bekommen. Der 1. FC Köln weicht den strengen Sparkurs etwas auf.

Geht es nach Steffen Baumgart, dann verpflichtet der 1. FC Köln zeitnah noch einen neuen Torjäger. Dafür wird es offenbar im Winter auch die Gelegenheit geben - der Klub macht etwas Geld frei.

Nur wenige Vereine in der Bundesliga müssen so streng sparen wie der 1. FC Köln. Entsprechend gibt es auch Grenzen, was die Kaderplanung betrifft. Im Laufe der bisherigen Saison ist für Steffen Baumgart jedoch klar geworden, dass er gerne noch einen neuen Mittelstürmer zur Verfügung hätte. Nach dem Abgang von Anthony Modeste braucht es einen neuen Torjäger.

Ein Wunsch, dem normalerweise ein Riegel vorgeschoben werden müsste. Doch scheint der Trainer dieses Mal mehr finanzielle Freiheiten zu bekommen.

Köln macht ein Torjäger-Budget frei - Leihe wird anvisiert

Das berichtet die Sportbild. Demnach soll schon jetzt ein Budget bereitstehen, dass für einen neuen Angreifer genutzt werden kann.

Während einerseits der strenge Sparkurs etwas aufgeweicht werden muss, wird das Budget auch durch die Teilnahme an der Conference League unterfüttert. Durch den internationalen Wettbewerb habe sich der Bundesligist "ein kleines Polster erarbeitet", heißt es.

Das Ziel soll ein Leihgeschäft sein. Eine feste Verpflichtung eines neuen Spielers wäre dann wohl doch zu teuer, insbesondere die Mischung aus Ablösesumme und Gehalt wäre zu kostspielig. Eine Leihe dämpft das finanzielle Risiko etwas ab.

