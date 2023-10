14 Tore: Deutsche Europapokal-Vertreter machen große Schritte in Richtung K.o.-Runden

5:1, 3:1 und 6:0 – reichlich Tore gab's für die deutschen Vereine in der Fußball-Europa-League und -Conference-League. Das Erreichen der K.o.-Runde rückt für sie näher.

Torfestival für die deutschen Vertreter in der Fußball-Europa-League und -Conference-League. Bayer Leverkusen, der SC Freiburg und Eintracht Frankfurt gewannen ihre Partien klar. Die Spiele im Überblick:

Bayer Leverkusen fertigt Qarabag Agdam ab

Angeführt vom überragenden Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz hat Bayer Leverkusen seine Erfolgsserie auch in der Europa League fortgesetzt. Der Bundesliga-Tabellenführer feierte am Donnerstagabend vor heimischer Kulisse eine Torgala und bezwang Karabach Agdam mit 5:1 (3:1). Mit einem weiteren Sieg in zwei Wochen bei Agdam wäre der Einzug des Vorjahres-Halbfinalisten in die K.o.-Runde der Europa League bereits nach vier von sechs Spielen perfekt. Zum ersten Mal seit 22 Jahren startete Bayer mit drei Siegen in eine Europacup-Saison.

Nationalspieler Wirtz hatte Karabach schon in der 4. Minute das erster Gegentor im laufenden Wettbewerb zugefügt. Die zuvor ebenfalls zweimal siegreichen Aserbaidschaner glichen nach einem Blackout von Granit Xhaka durch Tural Bajramow (16.) per Foulelfmeter aus. Alejandro Grimaldo (29.), Victor Boniface (35.) und erneut Grimaldo (54.) jeweils auf Vor- oder Ablage von Wirtz sowie Edmond Tapsoba (57.) sorgten dann für den überlegenen Sieg.

SC Freiburg gewinnt durch Hattrick bei Backa Topola

Dank eines Hattricks von Vincenzo Grifo hat Fußball-Bundesligist SC Freiburg seinen zweiten Sieg in der Gruppenphase der Europa League gefeiert. Die Breisgauer setzten sich am Donnerstagabend beim serbischen Vizemeister FK TSC Backa Topola mit 3:1 (0:1) durch. Nachdem Nemanja Petrovic (13. Minute) die Gastgeber in Führung gebracht hatte, drehte Kapitän Grifo das Spiel: Erst verwandelte der italienische Nationalspieler einen Handelfmeter (49.), dann traf er per direktem Freistoß (59.), ehe er seinen Dreierpack mit einem weiteren Treffer (73.) perfekt machte.

Mit dem Erfolg machte Freiburg einen großen Schritt in Richtung K.o.-Runde. Die Verletzungen von Roland Sallai und Maximilian Philipp, die in der ersten Halbzeit ausgewechselt werden mussten, trübten aber die Freude. Die Mannschaft von Trainer Christian Streich hat in der Gruppe A nun sechs Zähler auf dem Konto.

Eintracht Frankfurt macht gegen HJK Helsinki das halbe Dutzend voll

Eintracht Frankfurt hat in der Conference League mit einem überzeugenden Heimsieg Kurs auf die nächste Runde genommen. Der Fußball-Bundesligist setzte sich am Donnerstag mit 6:0 (4:0) gegen HJK Hensinki durch und kletterte nach dem zweiten Sieg im dritten Spiel auf den ersten Tabellenplatz der Gruppe G. Dina Ebimbe (12. Minute/Handelfmeter/89.), Robin Koch (27.), Omar Marmoush (31.), Tuta (45.+3) und Ellyes Skhiri (55.) erzielten die Tore für das Team von Trainer Dino Toppmöller. Nach der 1:2-Niederlage bei PAOK Saloniki Anfang Oktober sind die Hessen damit in der Conference League wieder auf Kurs. Für die Eintracht war es der dritte Pflichtspielsieg in Serie.