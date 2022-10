2. Kandidat neben Thorup: VfB guckt auch auf Schreuder

Alfred Schreuder ist neben Jess Thorup der heißeste Trainer-Kandidat beim VfB Stuttgart.

Jess Thorup oder Alfred Schreuder - einer dieser beiden Kandidaten wird der neue Trainer des VfB Stuttgart.

Am Wochenende hatten dänische Medien vermeldet, dass Jess Thorup vor einem Engagement beim VfB stehe. Der vor einem Monat beim FC Kopenhagen entlassene Däne soll in den Gesprächen mit Sven Mislintat und Alexander Wehrle laut Bild-Angaben "einen überzeugenden Auftritt" hingelegt haben - mit dem Abschluss des Deals warten die Schwaben aber noch. Denn: Es gibt noch einen zweiten Kandidaten.

Wie der kicker berichtet, handelt es sich dabei um Alfred Schreuder, der derzeit den niederländischen Top-Klub Ajax Amsterdam betreut. Der Niederländer saß in der Saison 2019/20 auf der Trainerbank der TSG Hoffenheim, ehe er als Assistent von Ronald Koeman beim FC Barcelona fungierte. Zu Beginn dieses Jahres übernahm es als Chefcoach beim FC Brügge, wo er so beeindruckte, dass Ajax den 49-Jährigen als Nachfolger von Erik ten Hag verpflichtete.

Die zentrale Frage ist natürlich, ob Ajax Schreuder so schnell wieder ziehen lassen würde - und ob der Trainer seinen Job in Amsterdam, wo Titel und das internationale Geschäft an der Tagesordnung stehen, gegen die Trainerbank in Stuttgart eintauschen würde. Falls nicht, dürfte Thorup das Rennen machen.

Laut Bild ist eine Entscheidung erst nach dem Pokalspiel am Mittwoch zu erwarten, womöglich auch erst nach dem darauffolgenden Bundesligaspiel gegen den BVB.

