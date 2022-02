Am 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga stehen zwei Spitzenspiele an. Borussia Dortmund empfängt am Sonntag Bayer Leverkusen. Der BVB als Tabellenzweiter ist mit drei Siegen in die Rückrunde gestartet. Ähnlich gute Form hat der Verfolger aus Leverkusen, der sieben von neun möglichen Zählern verbuchte.

Die andere Partie Bayern München gegen RB Leipzig (Samstag, 18.30 Uhr) wäre vergangen Saison noch das Duell um die Tabellenspitze gewesen. Statistisch gesehen, sieht es für Leipzig nicht prall aus. RB gewann nur eines von elf Liga-Spielen gegen Bayern und ist seit jenem 2:1-Heimsieg im März 2018 in sieben Partien im Oberhaus bei vier Unentschieden und drei Niederlagen sieglos.

Bundesliga-Auftakt: ein Remis in Berlin

Den Auftakt hat am Freitag Hertha BSC gegen Bochum gemacht. Obwohl die Berliner gut begonnen hatten, ließen sie in der zweiten Halbzeit nach. Am Ende stand es verdient 1:1 unentschieden.

Die weiteren Spiele:

VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt (Samstag, 15.30 Uhr)

FSV Mainz 05 - TSG 1899 Hoffenheim (Samstag, 15.30 Uhr)

FC Augsburg - Union Berlin (Samstag, 15.30 Uhr)

Arminia Bielefeld - Borussia Mönchengladbach (Samstag, 15.30 Uhr)

1. FC Köln - SC Freiburg (Samstag, 15.30 Uhr)

VfL Wolfsburg - SpVgg Greuther Fürth (Sonntag, 17.30 Uhr)