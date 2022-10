3:1! Real Madrid gewinnt den Clasico - Das Netz feiert Toni Kroos

Social Media Reaktionen zum Clasico: Real Madrid schlägt den FC Barcelona mit 3:1. Das Netz feiert Toni Kroos.

Real Madrid schlägt den FC Barcelona im Clasico mit 3:1 und verschärft damit die Krise der Katalanen. Für Tabellenführer Real trafen Karim Benzema und Federico Valverde, Ferran Torres verkürzte aus Sicht der Katalanen zu spät. Die Netzreaktionen zur Partie.

Karim Benzema hat seinen Favoritenstatus auf den Gewinn des Ballon d'Or untermauert; der Franzose erwischte Barca nach zwölf Minuten eiskalt und brachte Real im Clasico früh in Führung. Federico Valverde setzte nach 35 Minuten noch einen drauf und traf mit einem wunderschönen Distanzschuss zum 2:0.



Barca indes hielt zwar munter mit, präsentierte sich aber nach dem Quasi-Aus in der Champions League erneut ganz schwach und löchrig in der Defensive und ließ die eigenen Möglichkeiten sträflich liegen. Bis zur 83. Minute zumindest: der eingewechselte Ferran Torres verwandelte eine Lewandowski-Vorlage zum 2:1.



Damit wurde es noch einmal spannend, Real ließ sich das Spiel aber nicht mehr nehmen. Durch einen schmeichelhaften Elfmeter, den Rodrygo verwandelte, stellte das Team von Carlo Ancelotti sogar noch auf 3:1 - der endgültige K.o.



Mit dem knappen Sieg ziehen die eiskalten Galaktischen mit drei Punkten an Barca vorbei.

