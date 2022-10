Der FC Bayern hat in der Champions-League-Gruppenphase 31 Mal in Serie nicht verloren und hat Real Madrid als nun alleiniger Rekordhalter abgelöst

Der FC Bayern hat gegen Viktoria Pilsen klar und deutlich mit 5:0 gewonnen und steht damit mit neun Punkten aus drei Spielen souverän an der Spitze von Gruppe C. Der Sieg gegen den Underdog aus Tschechien hat aber noch eine erfreuliche Begleiterscheinung gebracht. Die Münchner sind seit 31 CL-Gruppenspielen ungeschlagen und haben damit einen neuen Rekord aufgestellt.

Der FC Bayern lehrt seinen Gegnern immer wieder das Fürchten. Die Münchner sind nicht nur in den K.o.-Spielen in der Regel voll da, sondern spielen auch in der Gruppenphase groß auf. Inzwischen ist das Team in der Gruppenphase der Champions League seit 31 Spielen ungeschlagen, womit es einen neuen Rekord aufgestellt hat. Zuvor musste man sich diesen noch mit Real Madrid teilen.



Der FC Bayern verlor zuletzt am 27. September 2017 gegen Paris Saint-Germain. Trainer war damals noch Carlo Ancelotti, der nach der 0:3-Niederlage allerdings entlassen wurde. Seitdem musste man in der Gruppenphase zwar immer wieder gegen Kaliber wie den FC Barcelona, Inter Mailand, Atlético Madrid und Ajax Amsterdam ran, konnte aber immer mindestens ein Unentschieden erzwingen. Auch der Gruppensieg gehörte seit der Saison 2018/19 immer den Münchnern.



Fun Fact: Als der FCB sein letztes Heimspiel in der CL-Gruppenphase verlor, war Jamal Musiala zehn Jahre alt...

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/DE als 31 Mal ungeschlagen: Bayern München stellt neuen Champions-League-Rekord auf veröffentlicht.