50 Millionen Euro Jahresgehalt! Kylian Mbappe mit Real Madrid einig?

Stürmer Kylian Mbappe ist sich angeblich mit Real Madrid einig und soll mit einem Mega-Gehalt zum bestbezahlten Fußballer der Welt aufsteigen.

Real Madrid und Kylian Mbappe haben sich angeblich auf einen ablösefreien Wechsel geeinigt. Der Stürmer von Paris Saint-Germain soll im Sommer kommen. Das berichtet die Bild.

Während es in Spanien und Frankreich dazu keine Berichte gibt, locken die Königlichen Mbappe der Bild zufolge mit einem Jahresgehalt in Höhe von 50 Millionen Euro. Mbappes Vertrag in Paris läuft am Saisonende aus.

Durch sein künftiges Salär würde der 23-Jährigen zum bestbezahlten Fußballer der Welt avancieren: Ganz oben steht derzeit Mbappes Noch-Teamkollege Lionel Messi mit kolportierten 40 Millionen Euro pro Jahr.

Mbappe wollte Vertrag bei PSG nicht verlängern

Seit Monaten wird darüber spekuliert, dass Mbappe Paris in Richtung Madrid verlassen könnte. Erst im vergangenen Sommer war ein Wechsel geplatzt, weil sich die Vereine nicht auf eine Ablösesumme einigen konnten. Verhandlungen zwischen Mbappe und PSG wegen einer Vertragsverlängerung waren hingegen mehrfach gescheitert.

Die Madrilenen und Präsident Florentino Perez träumen schon seit geraumer Zeit von einer Mbappe-Verpflichtung. An seiner Seite soll zudem BVB-Stürmer Erling Haaland stürmen. Von einem Transfer hat Real laut der katalanischen Sport aber Abstand genommen.