Laut einer griechischen Zeitung soll BVB-Star Erling Haaland in einem Restaurant binnen weniger Stunden eine halbe Million Euro ausgegeben haben. Der Norweger bezeichnete den Bericht auf Twitter als "Fake News".

Stürmerstar Erling Haaland hat belustigt auf eine Meldung reagiert, bei einem Restaurantbesuch im Urlaub in Griechenland gut 500.000 Euro ausgegeben zu haben. "Ich glaube, sie haben die Hauptgerichte vergessen, Fake News", twitterte der Angreifer des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund am Samstagabend und versah seinen Tweet mit einem Clowns-Emoji und einem, mit einer Hand vor dem Gesicht.

Zeitung: Haaland soll 30.000 Euro Trinkgeld gegeben haben

Das griechische Zeitung "Sportime" hatte am Samstag berichtet, dass der 20-jährige Norweger bei einem rund sechsstündigen Besuch in einem Restaurant auf der Insel Mykonos diese sechsstellige Summe ausgegeben haben soll, 30.000 Euro Trinkgeld sollen dabei gewesen sein. Der norwegische Nationalspieler startet am Donnerstag unter dem neuen BVB-Trainer Marco Rose in die Vorbereitung auf die kommende Saison.

Die Jetset-Insel Mykonos ist für ihre astronomischen Preise bekannt – jeden Sommer machen Berichte die Runde, wonach ein paar Getränke und Snacks gerne mal Hunderte Euro kosten können. Eine halbe Million für einen Restaurantbesuch auszugeben, dürfte allerdings selbst dort schwerfallen.