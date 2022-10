Reece James hat sich schwerer verletzt und wird lange ausfallen und die WM verpassen.

Reece James wird voraussichtlich acht Wochen lang ausfallen, so dass er eine Teilnahme an der WM 2022 abhaken muss.

Der Außenverteidiger hatte sich Mitte der Woche beim Champions-League-Sieg des FC Chelsea gegen AC Mailand am Knie verletzt und musste nach einer knappen Stunde ausgewechselt werden.

Laut der offiziellen Webseite des Vereins wird der Verteidiger bis zu acht Wochen ausfallen.

"Nach der Knieverletzung, die er sich im Auswärtsspiel gegen AC Mailand zugezogen hat, wurde Reece von der medizinischen Abteilung des FC Chelsea behandelt und besuchte am Wochenende einen Spezialisten. Nach Rücksprache mit allen Beteiligten wird Reece nun ein Rehabilitationsprogramm absolvieren und voraussichtlich acht Wochen ausfallen."

Es wird vermutet, dass bei den Scans eine Bänderverletzung festgestellt wurde, die aber glücklicherweise nicht operiert werden muss.

Da die WM in fünf Wochen beginnt und Gareth Southgate in der nächsten Woche seinen vorläufigen Kader für das Turnier benennen wird, wird James nicht nominiert werden.

James ist nicht der einzige englische Rechtsverteidiger, der in den letzten Wochen einen verletzungsbedingten Rückschlag erlitten hat: Trent Alexander-Arnold humpelte am vergangenen Sonntag bei Liverpools 2:3-Niederlage gegen Arsenal im Emirates Stadium verletzt vom Platz. Die Verletzung von TAA ist jedoch nicht so schwerwiegend wie die von James, da er mit einer Knöchelverletzung voraussichtlich nur zwei Wochen ausfallen wird.

Beim FC Chelsea ist James bereits der zweite Star, der die WM verpasst: Auch N'Golo Kante wird nach einer Oberschenkelverletzung nicht rechtzeitig fit.

Alles zu Chelsea bei 90min:

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als 8 Wochen Pause für Reece James: WM-Teilnahme gelaufen veröffentlicht.