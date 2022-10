Abschied von Man United? David de Gea würde gerne "noch weitere Jahre bleiben"

David de Gea hat sich zu den Gerüchten um einen Abschied von Man United geäußert. Der Spanier würde gerne in Manchester bleiben.

Die Zukunft von David de Gea bei Man United ist ungewiss. Der Vertrag der langjährigen Nummer eins läuft - Stand jetzt - kommenden Sommer aus. Der 31-jährige Spanier hat trotz der vielen Gerüchte um seinen Abschied nun deutlich klar gemacht, dass er weiterhin im Tor der Red Devils stehen möchte.

Seit 2011 steht David de Gea bei Manchester United zwischen den Pfosten. Das aktuelle Arbeitspapier des spanischen Schlussmanns läuft im kommenden Sommer aus. Die Red Devils haben zwar eine Option, den Vertrag um ein Jahr zu verlängern. Zuletzt mehrten sich aber die Gerüchte, dass man den Topverdiener ziehen lassen könnte.

Der 31-Jährige selbst würde am liebsten weiterhin Stammkeeper im Old Trafford bleiben. Nach dem 2:1-Sieg gegen Everton am Sonntag erklärte de Gea gegenüber BT Sport: "Natürlich würde ich gerne noch weitere Jahre hier bleiben, mal sehen, was die Zukunft bringt. Aber ich bin sehr, sehr glücklich hier."

Auf die Frage von Ex-United-Spieler Rio Ferdinand, wann er denn einen neuen Vertrag unterschreiben werde, hielt sich de Gea jedoch zurück: "Ich weiß es nicht. Ich konzentriere mich nur auf die Spiele und darauf, der Mannschaft so gut wie möglich zu helfen", bediente er sich der üblichen Fußballer-Floskeln.

United-Coach Erik ten Hag soll weiter unsicher sein, ob de Gea zu seinem anvisierten Spielstil passe. Gerüchte gibt es, die Red Devils könnten im kommenden Sommer versuchen, Jan Oblak von Atletico Madrid loszueisen. Der Keeper der Rojiblancos soll trotz seiner kürzlichen Vertragsverlängerung nicht mehr sonderlich glücklich sein in Madrid.

Ob sich die Gerüchte erhärten, wird die Zukunft zeigen. Fakt ist, dass de Gea nur noch zwei Spiele von seinem 500. Einsatz für die Red Devils entfernt ist.

