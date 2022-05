AC Mailand: Ibrahimovic fällt nach Knie-OP lange aus

Zlatan Ibrahimovic fällt nach einer Knie-OP lange aus. Die Karriere des schwedischen Superstars könnte damit beendet sein.

Zlatan Ibrahimovic wird der AC Mailand rund sieben bis acht Monate fehlen, nachdem sich der Schwede einer Operation am Knie unterzogen hat. Dies gaben die Rossoneri am Mittwochnachmittag offiziell bekannt.



"Die AC Milan gibt bekannt, dass Zlatan Ibrahimovic heute von Dr. Bertrand Sonnery-Cottet im Beisein des Gesundheitschefs des Klubs, Stefano Mazzoni, im Hospital Jean Mermoz in Lyon am linken Knie operiert wurde", hieß es im Klubstatement.

Karriereende bei Zlatan Ibrahimovic?

"Die Arthroskopie war seit einiger Zeit geplant, um die Instabilität des Gelenks durch eine Rekonstruktion des vorderen Kreuzbandes mit seitlicher Verstärkung und Meniskusreparatur endgültig zu beheben. Die Operation war ein voller Erfolg."

Hinter der Zukunft des 40-Jährigen steht damit ein großes Fragezeichen, nachdem der Vertrag beim neuen italienischen Meister im Sommer ohnehin ausläuft. Wie es weitergeht, ist nach jener OP zudem mehr als fraglich, auch ein Karriereende ist denkbar.