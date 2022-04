AC Mailand: Riyad Mahrez von Manchester City wohl im Visier

Milan nimmt wohl City-Star ins Visier

Serie-A-Spitzenreiter AC Mailand will nach der geglückten Qualifikation für die Champions League 2022/23 offenbar mit der Verpflichtung von Riyad Mahrez von Manchester City eine namhafte Verstärkung an Land ziehen. Das berichtet Footmercato.

Der 31 Jahre alte Mahrez ist im Sturm flexibel einsetzbar, vor allem auf dem rechten Flügel. Auf dieser Position sind die Rossoneri momentan noch knapp besetzt. Der algerische Nationalspieler ist mit 23 Toren und acht Vorlagen in 42 Pflichtspielen in dieser Saison ein absoluter Leistungsträger der Skyblues.

Manchester City: Mahrez steht bis 2023 unter Vertrag

Sein Vertrag bei Manchester City läuft noch bis 2023, eine allzu hohe Ablösesumme müsste Milan, das am Wochenende die Teilnahme an der Königsklasse eintütete, für Mahrez also nicht bezahlen.

Neben dem italienischen Traditionsklub sollen aber auch Real Madrid, der FC Barcelona und Paris Saint-Germain an ihm interessiert sein.