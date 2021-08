AC Mailand offenbar an Hoffenheims Florian Grillitsch dran

Florian Grillitsch zieht die Fäden im Mittelfeld der TSG 1899 Hoffenheim. Doch möglicherweise verlässt der Österreicher den Bundesligisten.

Verabschiedet sich der österreichische Nationalspieler Florian Grillitsch aus Hoffenheim? Der italienische Traditionsklub AC Mailand hat offenbar ein Auge auf den zentralen Mittelfeldspieler geworfen.

Wie der kicker am Donnerstag berichtet, steht Grillitsch bei den Rossoneri hoch im Kurs. Ein Interesse, das wohl auf Gegenseitigkeit beruht - Mailand wäre für den 26-Jährigen demnach der logische nächste Schritt in seiner Karriere. Während die SSC Napoli nicht in der Lage wäre, den Österreicher zu finanzieren, sei Milan in der Lage, eine niedrige zweistellige Millionensumme zu bezahlen.

1899 Hoffenheim: Grillitsch mit Vertrag bis 2022

Grillitschs Vertrag in Hoffenheim läuft nur mehr bis Sommer 2022. Sollte die TSG ihren Schlüsselspieler monetarisieren wollen, wäre im August die beste Gelegenheit.

"Aktuell gehe ich davon aus, dass er Teil der Mannschaft ist. Ich habe keine Signale in die andere Richtung", sagt Trainer Sebastian Hoeneß zwei Tage vor dem Bundesligastart an diesem Samstag beim FC Augsburg. Dort wird Grillitsch aber sicher nicht dabei sein, weil er an Oberschenkelproblemen laboriert.

"Ich will die TSG nicht zwingend verlassen, ich habe einen Vertrag bis 2022. Aber ein weiterer Karriereschritt ist für mich schon denkbar, ich fühle mich dazu bereit", kokettierte Grillitsch im kicker bereits vor der Europameisterschaft mit einem potenziellen Vereinswechsel.