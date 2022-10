Adeyemi reagiert auf Hummels-Kritik und rechnet sich WM-Chancen aus

Dortmunds Karim Adeyemi hat sich positiv zur wiederkehrenden Kritik von Teamkollege Mats Hummels geäußert. Außerdem erklärte der Offensivmann, dass er sich trotz seines durchwachsenen Starts in Dortmund Chancen auf eine WM-Nominierung ausrechnet.

"Wenn einer meckern darf, dann auf jeden Fall Mats Hummels", sagte Adeyemi in einem Interview mit Sky. "Für einen jungen Spieler ist es auch mal gut, einen auf den Deckel zu kriegen. Wir dürfen uns keine Fehler erlauben. Aber niemand ist perfekt und Fehler passieren."

Hummels' Lob nach dem 0:0 gegen Manchester City nahm Adeyemi positiv zur Kenntnis. "Natürlich freut es mich auch, dass er mich loben konnte", so der 20-Jährige. Nach der Partie gegen die Citizens hatte Hummels die hohe Einsatzbereitschaft seines Kollegen explizit hervorgehoben: "Wir hatten weniger Zugriff. Trotzdem haben wir uns voll reingehauen. Insbesondere möchte ich da noch einmal Karim Adeyemi hervorheben, der wirklich 70 Minuten geackert hat wie ein Stier auf der rechten Seite."

Durchwachsener Start im BVB-Trikot

Auf seine bisherigen Leistungen im BVB-Trikot angesprochen, zeigte sich Adeyemi selbstkritisch. "Ich bin noch nicht so zufrieden. Ich hatte im ersten Spiel ein bisschen Pech. Dann war ich länger verletzt, aber ich möchte es auch nicht darauf schieben", so der Youngster, der in den kommenden Wochen an Torgefahr zulegen will.

"Ein paar gute Spiele hatte ich schon, aber ein Tor habe ich in Dortmund noch nicht geschossen. Ich bin hierhergekommen, um Assists und Tore zu machen und der Mannschaft zu helfen."

Hoffnung auf WM-Nominierung

Die Zeit, sich für Hansi Flicks WM-Kader zu empfehlen, ist knapp. Dennoch rechnet sich Adeyemi Chancen darauf aus, beim Turnier in Katar dabei zu sein: "Man muss selbstbewusst sein. Ich hoffe und glaube, dass ich den nächsten Schritt machen kann und dabei sein könnte." Im laufenden Kalenderjahr stehen beim Angreifer lediglich fünf DFB-Minuten zu Buche.

