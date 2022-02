Ajax Amsterdam: Marc Overmars tritt nach "unangemessenen" Nachrichten als Fußball-Direktor zurück

Ajax Amsterdam und Marc Overmars gehen getrennte Wege. Der Ex-Profi soll "unangemessene" Nachrichten an Mitarbeiterinnen verschickt haben.

Marc Overmars ist nicht länger Fußball-Direktor in Diensten von Ajax Amsterdam. Wie der Klub mitteilte, sind "unangemessene" Nachrichten an Mitarbeiterinnen Grund für die Trennung.

"Ich schäme mich" wird Overmars in der Vereinsmitteilung zitiert. "Ich habe leider nicht verstanden, dass ich damit eine Grenze überschreite. Das wurde mir in den vergangenen Tagen klargemacht", führte der nun ehemalige Fußball-Direktor aus: "Ich sehe keine andere Möglichkeit, als Ajax zu verlassen."

Overmars: "Ich entschuldige mich"

Außerdem bat der 48-Jährige, der seit 2012 bei Ajax angestellt war und seinen Vertrag erst im vergangenen Dezember bis 2026 verlängert hatte, um Verzeihung: "Ich entschuldige mich. Sicherlich ist dieses Verhalten für jemanden in meiner Position inakzeptabel. Das sehe ich jetzt auch. Aber es ist zu spät."

Ajax-Aufsichtsratsvorsitzender Leen Meijaard sprach von einer "dramatischen Situation für alle Beteiligen. Es ist verheerend für die Frauen, die mit dem Verhalten umgehen mussten. Als wir davon erfahren haben, haben wir sofort gehandelt und sorgfältig abgewogen, was am besten zu tun war - alles in Absprache mit CEO Edwin van der Sar und unterstützt von einem externen Experten."