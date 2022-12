von Nico Schnurr Alexandra Popp führte die deutschen Fußballerinnen ins EM-Finale. Dann verletzte sie sich und verpasste das Endspiel. Hier spricht die Kapitänin über ihren dramatischen Fußballsommer, den Teamgeist der DFB-Frauen und Gehaltsvergleiche mit den Männern.

Frau Popp, wir wollen in diesem Gespräch zurück und nach vorn schauen. Schenken Sie uns ein bisschen Klarheit: Wird die Weltmeisterschaft 2023 Ihr letztes Turnier?

Bei der WM in Australien will ich auf jeden Fall dabei sein. Bis 2025 habe ich noch einen Vertrag beim VfL Wolfsburg. Ob ich so lange auch beim Nationalteam weitermachen werde, weiß ich noch nicht.

Sie haben gesagt, Sie seien ein Bauchmensch. Wie fühlt sich Fußballspielen gerade an?

Ich habe das Gefühl, dass ich meinen zweiten Frühling erlebe. Besonders durch die EM in diesem Jahr habe ich noch mal an Motivation gewonnen. Gerade habe ich extrem viel Spaß am Fußball.