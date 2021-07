Spaniens Alvaro Morata verschoss bei der EM 2021 den entscheidenden Elfmeter gegen Spanien. Auf Instagram zeigte nun seine Frau, was das Ehepaar deshalb ertragen muss.

Alice Campello-Morata ist Model und Influencerin. Ihr folgen auf Instagram mehr als 2,5 Millionen Menschen. Und meist sind es Gute-Laune-Bilder, die sie in sozialen Netzwerken postet: Sie strahlt, sie setzt sich in Pose, sie zeigt sich in schicker Kleidung oder im Bikini. Und ab und zu gibt's private Schnappschüsse mit ihrem Mann und ihren Kindern.

Alice Campello-Morata macht Hassnachrichten öffentlich

Am Mittwoch jedoch war auf ihrem Instagram-Account Schluss mit guter Laune. Denn Campello-Morat machte Nachrichten öffentlich, die sie und ihren Mann erreichen. Ihr Mann ist nämlich Alvaro Morata, spanischer Nationalspieler. Schon nach der Vorrunde gab es Berichte über Hassbotschaften gegen den Stürmer, nachdem er in einigen Spielen das Tor nicht traf. Am Dienstag, im EM-Halbfinale gegen Italien, wurde der Spanier zur tragischen Figur. Der 28-jährige Angreifer von Juventus Turin wurde eingewechselt, traf zum umjubelten 1:1, das Spanien in die Verlängerung und schließlich ins Elfmeterschießen rettete – und dort war es ausgerechnet Morata, der den entscheidenden Strafstoß verschoss. Hinzu kommt: Campello-Morata und die gemeinsamen Kinder sind Italienerin – das Duell auf dem Rasen fand sich also auch familienintern wieder.

Was auf das Ehepaar anschließend in sozialen Netzwerken einprasselte, ist nur schwer zu ertragen: Hassnachrichten, Beleidigungen gegen ihre Kinder, gar Morddrohungen sind in den sozialen Netzwerken zu lesen. Einige dieser Botschaften postete das Model in ihren Instagram-Stories. Und fügte anschließend folgende Botschaft hinzu: "Erinnern wir uns daran, dass es ein Sport ist, der die Menschen zusammenbringen soll, und der nicht dazu da ist, eurem Frust Luft zu machen", schrieb sie zu den Beleidigungen. "Ich hoffe wirklich, dass es in Zukunft strenge Maßnahmen gegen solche Personen geben wird: Das ist beschämend und inakzeptabel."

Sie persönlich leide jedoch nicht unter diesen Nachrichten. "Ich denke aber, wenn das einer zerbrechlicheren Frau passieren würde, wäre es ein Problem."