Alles klar mit Reis: So viel Ablöse muss Schalke an Bochum zahlen

Thomas Reis wird neuer Cheftrainer bei Schalke 04. Der VfL Bochum erhält eine leistungsbezogene Ablöse von maximal 500.000 Euro für den noch unter Vertrag stehenden Coach. Reis wird am Donnerstag auf Schalke vorgestellt.

Endlich mal gute Nachrichten auf Schalke: Thomas Reis wird trotz des Rücktritts von Rouven Schröder neuer Cheftrainer der Knappen. Auch mit dem VfL Bochum soll sich Schalke mittlerweile handelseinig geworden sein.

Die Verhandlungen zwischen dem FC Schalke 04 und dem VfL Bochum um eine Ablöse für Thomas Reis sind zu einem Abschluss gekommen: laut dem Sportbuzzer zahlt Schalke dem Nachbarn im Pott eine leistungsbezogene Ablöse von 500.000 Euro. Wie hoch die Sockelablöse ist, ist nicht bekannt.



Bereits am Donnerstag soll Reis dem Bericht zufolge das Training auf Schalke leiten. Seine Premiere als Cheftrainer der Knappen wird der 49-Jährige dann am Sonntag beim Heimspiel gegen den SC Freiburg feiern.



Trotz seiner Entlassung in Bochum hatte Reis weiterhin gültigen Vertrag bis Saisonende beim VfL. Das Arbeitsverhältnis wird nach der Einigung mit Schalke nun aufgelöst.

