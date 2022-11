Alternative zu Coufal: Leverkusen nimmt Arsenal-Reservist ins Visier

Bayer 04 Leverkusen soll an einer Verpflichtung von Arsenal-Star Cedric Soares interessiert sein: Auch Coufal ist im Gespräch

Trotz der drei Siege in Serie vor der Winterpause, kann Bayer 04 Leverkusen mit der Hinrunde keineswegs zufrieden sein. Die Werkself war als Mitfavorit für die Ränge zwei bis vier in die Saison gestartet und fand sich zeitweise sogar auf dem Regelationsplatz wieder. Es ist demnach wahrscheinlich, dass der Klub im Winter-Transferfenster zuschlagen wird. Gesucht werden Kandidaten für das zentrale Mittelfeld und die Außenverteidigung.

Geht Bayer Leverkusen im Winter auf Shoppingtour? Gerüchte über eine Verpflichtung von Robin Gosens gibt es schon länger. Zuletzt tauchte aber auch der Name Vladimir Coufal auf der angeblichen Einkaufsliste auf. Der 30-jährige Rechtsverteidiger kickt für West Ham, hat seinen Stammplatz im Laufe der Hinrunde jedoch verloren und nur noch einen bis 2023 gültigen Vertrag. Laut Sky-Angaben soll es bereits positive Gespräche zwischen Leverkusen und den Tschechen gegeben haben.

Leverkusen an Cedric Soares interessiert: Fulham führt Rennen an

Die Werkself hat nun jedoch laut ESPN eine Alternative ins Auge gefasst. Hierbei handelt es sich um Arsenal-Profi Cedric Soares. Der 31-jährige Portugiese kommt beim Tabellenführer der Premier League kaum zum Zuge und soll ein Kandidat für einen Transfer im Januar sein. Neben Bayer 04 sollen auch der FC Villarreal und der FC Fulham an einer Verpflichtung interessiert sein. Fulham soll hierbei bereits die härtesten Geschütze aufgefahren haben.



Letztlich muss man sich in Leverkusen die Frage stellen, ob die Verpflichtung eines Rechtsverteidigers überhaupt so wichtig ist. Mit Jeremie Frimpong verfügt man bereits über einen Top-Spieler. Der junge Niederländer kann zwar auch offensiver auflaufen, jedoch wäre der Bedarf hinten links größer, wo Bakker und Hincapié zuletzt nicht wirklich überzeugen konnten.

