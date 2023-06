Benzema, Ronaldo und Co. Altherren-Liga der Stars: Warum Saudi-Arabien immer mehr Fußballer in die Wüste lockt

von Tim Schulze Die Saudi Pro League mausert sich zur Altherren-Liga der Fußballstars. Ronaldo und Benzema sind schon da, Kanté ist auf dem Weg, Lukaku und Neymar sollen Angebote vorliegen. Dahinter steckt ein strategischer Plan, um das Land in die Zukunft zu führen.

Die Show war eines Stars wie Karim Benzema würdig. Die Laser brannten einen Tigerkopf in den nachtdunklen Himmel, der bedrohlich über dem King Abdullah Sports City Stadium in Dschidda knurrte und mehr als 60.000 Tausend Zuschauer zum Jubeln brachte. Ein paar Augenblicke später lief Karim Benzema durch ein Spalier aus Kindern in das Stadion ein und wurde von einem Moderator im Mittelkreis begrüßt. Garniert war Benzemas Auftritt mit einer opulenten Licht- und Lasershow und Feuerwerk. Die leuchtenden Handys auf den Tribünen der abgedunkelten Arena vermittelten den Eindruck eines Sternenhimmels.

Benzema, Weltfußballer des Jahres 2022 und fünfmaliger Champions-League-Sieger, ist nach der Ronaldo der zweite Tansfercoup der Saudi Pro League, der Fußballliga Saudi-Arabiens. Benzema wird zukünftig für den Al Ittihad FC auflaufen, den amtierenden Meister. In den Liga-Spielen wird er auf seinen früheren Vereinskameraden bei Real Madrid treffen, Cristiano Ronaldo. Der war schon im Januar zu Al Nassr FC gewechselt, der seinen Sitz in der Hauptstadt Riad hat. Weitere große Namen sollen folgen: N'Golo Kanté vom FC Chelsea, einst weltbester Sechser und Weltmeister von 2018, soll auf dem Weg sein und Teamkollege von Benzema werden. Spitzenkräfte wie Lukaku (Inter Mailand), Busquets (bis Sommer FC Barcelona) oder Neymar (Paris Saint-Germain) sollen ebenfalls Angebote erhalten haben.

Die spektakulären Transfers sind das erste Ergebnis einer lang angelegten Strategie, und der Fußball spielt darin eine bedeutende Rolle. Es geht weniger darum, die eigene Liga organisch zu entwickeln, sondern um das große Ziel Weltmeisterschaft. Saudi-Arabien will nach dem Vorbild Katars – gemeinsam mit Ägypten und Griechenland – die Fußball-WM 2030 auszurichten. Für Kronprinz Mohammed bin Salman, dem faktischen Herrschers des Landes, wäre die Ausrichtung der WM ein großer Erfolg auf dem Weg, das Land zu modernisieren. Saudi-Arabien will auch im Sport ein globaler Player sein.

Saudi-Arabien hat das Sport-Engagement systematisch ausgebaut

Um das Ziel zu erreichen, wird nicht gekleckert: Der saudi-arabische Staatsfond übernahm kürzlich die Vereine Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad sowie den Meister der zweiten Liga, Al-Ahli, um weitere Stars zu finanzieren. Denn die Gehälter für Ronaldo und Benzema sind astronomisch und müssen finanziert werden. Ein Fußballverein allein kann das nicht stemmen. Ronaldo soll kolportierte 200 Millionen Euro pro Jahr erhalten, Benzema angeblich die Hälfte.

Die Saudi-Klubs befinden sich damit in bester Gesellschaft mit dem Premier-League-Klub Newcastle United, den der saudische Staatsfond bereits im Oktober 2021 einkaufte (Preis: 373 Millionen Dollar) und mit Millionen Euro aufpimpte. Das Ergebnis: Der frühere Mittelklasse-Klub qualifizierte sich jetzt für Champions League. Nur vom Allergrößten erhielten die Saudis eine Abfuhr. Lionel Messi zog es stattdessen zu den Sponsoren-Geldern von Apple und Microsoft nach Miami in die Major League Soccer. Immerhin gewann man Messi als Tourismus-Botschafter des Wüstenstaats.

Vor dem intensiven Engagement im Fußball investierte das Land in andere Sportarten. In den vergangenen Jahren wurden zahlreiche Wettkämpfe ins Land geholt: ein Formel-1-Rennen, die Rallye Dakar, die Handball-Klub-WM, die Fifa-Klub-WM 2023, die Wrestlingliga WWE, der italienische Fußball-Supercup, der spanische Supercup, ein Tennisturnier, Boxkämpfe und eine eigene Golfserie. Saudi-Arabien ist vorne dabei. Wie groß der Wille ist, verdeutlichen die Asien-Winterspiele 2029, die in Saudi-Arabien steigen, einem Land, das zu 60 Prozent aus Wüste besteht. Traditionelle Ortsgebundenheit existiert nicht mehr. Mit den Scheich-Milliarden ist alles möglich, egal, wie unsinnig es erscheint.

Vorwurf des Sportswashings

Hinter dem großen Plan steckt eine bewusste Soft-Power-Strategie, wie einige Golfstaaten sie seit Längerem verfolgen. Den sichtbarsten Erfolg hat bislang Katar mit der Ausrichtung der Fußball-WM 2022 erzielt. Die erste WM in einem arabischen Land gilt als strahlender Höhepunkt dieser Strategie, und hat den Bestrebungen Saudi-Arabiens, ebenfalls zu glänzen, einen Schub verpasst. Denn es geht nicht nur um Fußball oder Sport allgemein. Die superreichen Ölstaaten verschaffen sich durch die internationalen Großereignisse Ansehen und Einfluss ohne wirtschaftliche oder militärische Macht auszuüben.

Im Westen beäugt man die Entwicklung kritisch. Die WM in Katar hat deutlich gemacht, dass sich die Gewichte verschieben. Europa ist im Fußball zwar unangefochten Marktführer, aber wie lange noch? Einer der Vorwürfe aus dem Westen lautet, dass es sich bei all den Investitionen vor allem auch um Sportswashing handelt, mit der die Scheich-Autokratien von Menschenrechtsverletzungen ablenken. Saudi-Arabien ist eine absolute Monarchie ohne Presse- und Meinungsfreiheit, Frauen und Minderheiten werden unterdrückt. Der regimekritische Journalist Jamal Khashoggi wurde 2018 in der saudischen Botschaft in Istanbul ermordet. US-Geheimdienste machen den Kronprinz Mohammed Bin Salman für den brutalen Mord verantwortlich.

Quelle: "Sportschau", "Frankfurter Allgemeine Zeitung", "Deutschlandfunk", DPA