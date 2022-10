Angel Di Maria droht Ausfall bis zur WM

Juventus Turin kann 2022 womöglich nicht mehr auf den verletzten Angel Di Maria bauen.

Angel Di Maria könnte vor der WM kein Spiel mehr für Juventus Turin bestreiten. Der Argentinier hatte sich im Champions-League-Spiel gegen Maccabi Haifa verletzt.

Im Duell mit den Israelis ging für Juventus Turin alles schief, was nur schief gehen konnte: Nicht nur, dass die Bianconeri dem krassen Underdog mit 0:2 unterlagen - sie verloren auch noch Angel Di Maria durch eine Verletzung. Der Edeltechniker hatte sich in der Anfangsphase nach einem Sprint an den Oberschenkel gefasst und musste nach 24 Minuten ausgewechselt werden.

Nach der Rückreise nach Turin sollen weitere Untersuchungen das Ausmaß der Verletzung zum Vorschein bringen. Die Gazzetta dello Sport berichtet, dass Di Maria mindestens drei Wochen fehlen dürfte - im Worst-Case droht sogar eine Pause von fünf bis sechs Wochen. Es ist somit stark fraglich, ob der Argentinier vor der WM noch einmal für Juve aufläuft. Immerhin: Zum Start des Turniers in Katar dürfte er wieder fit sein, einer Nominierung stünde somit nichts im Wege.

Seit seiner Ankunft in Turin in diesem Sommer hat Di Maria mit diversen Rückschlägen zu kämpfen. Erst machten dem Ex-PSG-Star Adduktorenprobleme zu schaffen, dann flog er gegen Monza vom Platz und musste eine Rotsperre absitzen. Abgesehen von seinem Highlight-Auftritt im Hinspiel gegen Haifa (3:1), als er alle drei Treffer von Juve vorbereitete, war von Di Maria noch nicht viel zu sehen. Schuld daran ist weniger seine (unbestrittene) Qualität als vielmehr der Fakt, dass er einfach nicht konstant fit bleiben kann.

