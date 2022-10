Anthony Jung gehört beim SV Werder Bremen zum Stammpersonal. Deshalb winkt dem Linksverteidiger eine rasche Vertragsverlängerung beim Aufsteiger.

15 Punkte und Platz fünf nach neun Spielen. Das ist die bisherige Bilanz vom SV Werder Bremen in der Bundesliga. Der Aufsteiger gehört zu den Überraschungsmannschaften der bisherigen Saison. Großen Anteil daran hat Anthony Jung, dem nun eine Vertragsverlängerung winkt.

Neun Spieltage sind in der Bundesliga vergangen und in allen neun Begegnungen stand Linksverteidiger Anthony Jung in der Startelf beim SV Werder. Dabei konnte der 30-Jährige einen Treffer selbst erzielen und einen weiteren vorbereiten. Seine guten Leistungen werden auch im Verein angesehen, weshalb ihm nun eine Verlängerung seines Vertrages, der am Ende der Saison ausläuft, winkt.

Wie die Bild-Zeitung berichtet, befinden sich die Gespräche zwischen den Bremern und dem Management des Außenverteidigers in der heißen Phase. Demnach könnte schon in absehbarer Zeit die Jung-Unterschrift unter einem neuen Arbeitspapier erfolgen, womöglich schon im Oktober.

Beide Seiten sind sehr an einer Verlängerung interessiert, auch wenn Jungs Konkurrent auf der linken Seite, Lee Buchanan, in seinen Kurz-Einsätzen ansprechende Leistungen zeigt. Zudem genieß Jung, der auch in der Innenverteidigung eingesetzt werden kann, im Mannschaftskreis ein gutes Standing.

Alles zu Werder bei 90min:

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Anthony Jung kurz vor Verlängerung bei Werder Bremen veröffentlicht.