Neuzugang beim FC Barcelona. Der Franzose Antoine Griezmann unterschrieb am Sonntag medienwirksam seinen Fünfjahresvertrag im Camp Nou. Darin ist eine Ablösesumme von 800 Millionen Euro festgelegt. "Es ist eine neue Herausforderung, ich versuche, mich zu verbessern, indem ich meine Komfortzone verlasse. Ich suche meinen Platz, bin in der 11, bin ein wichtiger Spieler in einem großen Club. Ich möchte den Pokal, die Liga und die Champions League gewinnen, das fehlt mir noch in meiner Erfolgsbilanz." Besonders freut sich der Weltmeister darauf, mit dem argentinischen Superstar Lionel Messi zusammenzuspielen. "Für mich ist er der Größte, er ist die Referenz für alle Fußballspieler, wie LeBron James in der NBA. Er wird eine Legende für meinen Sohn und die Söhne meines Sohnes sein, deshalb ist es für mich ein unglaubliches Glück, mit ihm zu spielen." Barca versucht schon länger den 28-Jährigen ins Camp Nou zu locken. Der Stürmer ist allerdings bei Atletico Madrid unter Vertrag gewesen, mit einer Buy-out-Klausel von 200 Millionen Euro. Diese fiel am 1. Juli dieses Jahres auf 120 Millionen Euro und Barca schlug offenbar zu.