Anton Stach in WM-Form - Kommt Flick am Mainz-Star vorbei?

Anton Stach zeigt sich aktuell in überragender Form. Demnach ist der Mittelfeldspieler des FSV Mainz 05 auch wieder ein Kandidat für die Nationalmannschaft.

Am 26. März dieses Jahres feierte Anton Stach sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft. Beim 2:0-Erfolg gegen Israel wurde der defensive Mittelfeldspieler für 28 Minuten eingewechselt. Nach einer Schwächephase zu Beginn der laufenden Saison, wusste der 23-Jährige zu überzeugen und scheint in WM-Form zu sein. Daher stellt sich die Frage: Kommt Bundestrainer Hansi Flick am Mainzer vorbei?

28 Minuten im Testspiel gegen Israel und drei Minuten in der Nations League gegen Italien. Das sind die bisherigen Einsatzzeiten von Anton Stach. Viel Werbung konnte der defensive Mittelfeldspieler im DFB-Team damit nicht für sich machen. Doch in der Bundesliga wusste der 23-Jährige zuletzt zu überzeugen und ist aktuell in absoluter Topform. "Seit zwei, drei, vier Wochen ist alles wieder frei, auch mein Kopf ist frei, sodass ich mich normal bewegen kann", erklärte der U21-Europameistervon 2021 am Freitagabend nach dem 5:0-Sieg gegen den 1.FC Köln, weshalb es bei ihm aktuell wieder besser läuft. Entsprechend versuche er, "alles reinzuhauen".

Zu Saisonbeginn hatte sein Klub-Trainer Bo Svensson ihn noch öffentlich kritisiert. "In Folge einer Verletzung "war er gehemmt", ließ der Coach wissen, aber attestierte dem 23-Jährigen aber eine Wende: "Er ist ein anderer Spieler. Das ist der Anton, den wir aus der letzten Saison kennen. Er hat eine ganz andere Power, ein ganz anderes Selbstverständnis."

Und damit ist Stach auch wieder eine Option für die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Kommt Bundestrainer Hansi Flick überhaupt an ihm vorbei, wenn der defensive Mittelfeldspieler weiterhin diese Form zeigt? "Ich finde, der Anton ist ein guter Spieler und macht es toll. Alles andere - das macht der Hansi schon", meint Bo Svensson.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Anton Stach in WM-Form - Kommt Flick am Mainz-Star vorbei? veröffentlicht.