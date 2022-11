Argentinien gegen Mexiko: Übertragung, Stream, Team-News & Aufstellungen

Alle Infos zum WM-Gruppenspiel Argentinien - Mexiko im Überblick zusammengefasst.

Nach der völlig überraschenden 1:2-Auftaktniederlage gegen Saudi-Arabien steht Argentinien unter Zugzwang. Im zweiten Gruppenspiel am Samstagabend sind Lionel Messi & Co. gegen Mexiko gefordert. Die Mexikaner starteten mit einem torlosen Unentschieden gegen Polen in die WM.



Hier gibt es alles Wissenswerte zum Gruppenspiel im Überblick zusammengefasst.

Wo spielt Argentinien vs. Mexiko?

Spielort: Lusail

Stadium: Lusail Iconic Stadium

Datum: 26. November 2022

Anpfiff: 20 Uhr

Wo wird Argentinien gegen Mexiko übertragen?

Deutschland: ARD, Magenta TV

Österreich: ORF 1

Schweiz: SRF 2

Argentinien - Mexiko: Direkter Vergleich

Argentinien: 15 Siege

Mexiko: 2 Siege

Unentschieden: 6

Aktuelle Formkurve (letzte 5 Spiele)

Argentinien: S S S S N

Mexiko: S N S N U

Argentinien Team-News

Vor dem zweiten Gruppenspiel haben die Argentinier keine Ausfälle zu beklagen.

Argentinien: Voraussichtliche Aufstellung gegen Mexiko

Argentinien Startelf (4-2-3-1): Martinez - Molina, Romero, Otamendi, Acuna - De Paul, Paredes - Di Maria, Messi, Alvarez - La. Martinez



Bank: Armani, Rulli, Foyth, Tagliafico, Montiel, Pezzella, Li. Martinez, Palacios, Gomez, Rodriguez, Fernandez, Mac Allister, Gonzalez, Correa, Dybala

Mexiko Team-News

Nach langer Verletzungspause feierte Raul Jimenez gegen Polen sein Comeback. Im zweiten Gruppenspiel könnte der Mittelstürmer Teil der Anfangsformation sein.

Mexiko: Voraussichtliche Aufstellung gegen Argentinien

Mexiko Startelf (4-3-3): Ochoa - Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo - Chavez, E. Alvarez, Herrera - Lozano, Jimenez, Vega



Bank: Talavera, Cota, Araujo, Vasquez, Arteaga, G. Alvarez, Romo, Rodriguez, Gutierrez, Pineda, Guardado, Antuna, Alvarado, Martin, Funes Mori

