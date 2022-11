Argentinien gegen Saudi-Arabien: Übertragung, Stream, Team-News & Aufstellungen

Im Auftaktmatch der WM-Gruppe C treffen Argentinien und Saudi-Arabien aufeinander. Alles Wissenswerte zum Spiel gibt es hier auf einen Blick.

In der WM-Gruppe C stehen sich am Dienstagvormittag Argentinien und Saudi-Arabien gegenüber. Die Gauchos um Superstar Lionel Messi sind seit der Niederlage gegen Brasilien im Halbfinale der Copa America 2019 ungeschlagen und zählen zu den großen WM-Favoriten. Die grünen Falken hingegen gelten in der Gruppe als Außenseiter.



Alle wichtigen Infos zum Gruppenspiel gibt es hier im Überblick zusammengefasst.

Wo spielt Argentinien vs. Saudi-Arabien

Spielort: Lusail

Stadion: Lusail Iconic Stadium

Datum: 22. November 2022

Anpfiff: 11 Uhr

Wo wird Argentinien gegen Saudi-Arabien übertragen?

Deutschland: Magenta TV

Österreich: ORF 1

Schweiz: SRF 2

Argentinien - Saudi-Arabien: Direkter Vergleich

Argentinien: 2 Siege

Saudi-Arabien: 0 Siege

Unentschieden: 2

Aktuelle Formkurve (letzte 5 Spiele)

Argentinien: S S S S S

Saudi-Arabien: U U S U N

Argentinien Team-News

Cristian Romero wird das erste Gruppenspiel wohl verpassen. Der Innenverteidiger fällt seit Ende Oktober mit einer Wadenverletzung aus und stand auch beim letzten Testspiel am vergangenen Mittwoch gegen die Vereinigten Arabischen Emirate nicht im Kader. Messi plagte sich zuletzt mit leichten Wadenproblemen herum. Der Einsatz des Superstars am Dienstag soll jedoch nicht gefährdet sein.

Argentinien: Voraussichtliche Aufstellung gegen Saudi-Arabien

Argentinien Startelf (4-3-3): E. Martinez - Molina, Otamendi, Li. Martinez, Acuna - De Paul, Paredes, Mac Allister - Messi, La. Martinez, Di Maria



Bank: Armani, Rulli, Foyth, Tagliafico, Montiel, Pezzella, Palacios, Gomez, Rodriguez, Fernandez, Alvarez, Gonzalez, Correa, Dybala

Saudi-Arabien Team-News

Nach seiner Blinddarmoperation hat sich Salem Al-Dawsari rechtzeitig zurückgemeldet. Im letzten Testspiel gegen Kroatien stand der Angreifer über die komplette Spieldauer auf dem Platz.

Saudi-Arabien: Voraussichtliche Aufstellung gegen Argentinien

Saudi Arabien Startelf (4-3-3): Al-Owais - Al-Ghanam, Al-Amri, Al-Bulaihi, Al-Shahrani - Al-Najei, Sharahili, Al-Faraj - S. Al-Dawsari, Al-Buraikan, Bahebri



Bank: Al-Rubaie, Ol-Aqidi, Madu, Al-Breik, Abdulhamid, Al-Tambakti, Al-Malki, Otayf, Al-Hassan, Al-Abed, Kanno, N Al-Dawsari, Al-Shehri, Al-Aboud, Asiri

