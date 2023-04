von Eugen Epp Ein Fußball-Märchen bei Arminia Bielefeld: Der 15-jährige Torwart Artem Zaloha flüchtete im März 2022 vor dem Krieg aus der Ukraine. In Ostwestfalen fand er eine neue Heimat – und gewann jetzt die Deutsche Junioren-Meisterschaft.

Artem Zaloha erlebte schlimme Dinge – und machte daraus ein Märchen. Der 15-Jährige stammt aus Dnipro in der Ukraine. Wenige Wochen, nachdem Russland das Land angegriffen hatte, waren er, seine Mutter und sein jüngerer Bruder vor dem Krieg geflüchtet. Sie schafften es nach Bielefeld, wo sie seither leben.

Ein Jahr später feierte Zaloha einen historischen Erfolg. Mit Arminia Bielefeld wurde er Deutscher U17-Fußball-Meister, als Torwart hatte er maßgeblichen Anteil an dem Titelgewinn des Vereins aus Ostwestfalen. Im Finale besiegten er und seine Mannschaftskameraden den VfL Wolfsburg mit 2:1. Bei der Siegerehrung und den Feierlichkeiten mit den Fans hatte Zaloha eine ukrainische Flagge um die Schultern gelegt. Vom Flüchtling zum Deutschen Meister – das hätte sich Artem Zaloha nicht träumen lassen.

Arminia Bielefeld: Torwart Artem Zaloha will Profi werden

"Ich habe vorher noch nie vor so vielen Menschen gespielt. Zuvor waren 1.500 Zuschauer das Maximum. Im Spiel war die Anspannung auch da. Und nach ungefähr 25 Minuten habe ich mir gedacht: Das wird heute ein langer Tag", berichtete der Torwart auf der Website der Arminia, wie er das Endspiel erlebt hat. "Nach dem Spiel habe ich als erstes meinen Vater angerufen. Der hat das Finale zuhause verfolgt und war einfach sehr stolz auf mich."

Zaloha spielte schon in seiner Heimat bei SK Dnipro-1 als Torwart. In Bielefeld angekommen, schloss er sich zunächst dem kleinen Klub VfL Theesen an. Sein dortiger Trainer Paul Neu schrieb auf Twitter, Zaloha habe kein Wort Deutsch oder Englisch gesprochen, "sagte keinen Ton, verzog keine Miene, aber hielt jeden Ball, der aufs Tor kam". Der Keeper bekam bald die Chance, bei der Arminia mitzutrainieren. "Das erste Training hat mich aber doch überrascht. Die Geschwindigkeit und das Niveau waren sehr hoch", erinnert er sich. "Trotzdem habe ich es geschafft, mich durchzusetzen und mich in die Mannschaft zu spielen."

Eine steile Lernkurve hat Zaloha in Bielefeld schon hingelegt – und möglicherweise das Potenzial für mehr. Der Torwart steht zwar noch am Anfang seiner Laufbahn, hat aber klare Ziele: "Sportlich möchte ich auf das höchste Level kommen, gut spielen und natürlich Profi werden." Das gilt wohl für alle seiner Teamkollegen. Aber angesichts seiner Geschichte ist klar, dass Sport nicht alles ist. Und so hat Artem Zaloha noch einen anderen großen Wunsch: "Dass wir gesund bleiben, der Krieg so schnell es geht vorüber geht und dass mein Vater nach Deutschland kommen kann. Ich wünsche mir, dass wir schnellstmöglich als Familie wieder zusammenkommen."

Quellen: Arminia Bielefeld / Paul Neu auf Twitter