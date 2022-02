Arsenal-Angreifer Martinelli fiel bei Manchester United durch vier Probetrainings

Arsenal-Angreifer Martinelli hat in einem Interview enthüllt, dass er vier Probetrainings bei Manchester United hatte - und stets abgelehnt wurde.

Flügelspieler Gabriel Martinelli vom FC Arsenal hat im Interview mit der The Athletic enthüllt, dass er in der Vergangenheit vier Probetrainings beim Premier-League-Rivalen Manchester United hatte, jedoch stets abgelehnt wurde.

"Ich hatte tatsächlich vier verschiedene Probetrainings bei United, als ich 13, 14, 15 und 16 Jahre alt war“, erzählte der 20-jährige Brasilianer und führte weiter aus: "Diese fanden in Manchester, im Trainingszentrum des Klubs, statt und ich spielte dort in der gleichen Altersgruppe wie Mason Greenwood und Brandon Williams."

Gabriel Martinelli wechselte 2019 zu Arsenal

Wirkliches Interesse an ihm hätten die Red Devils aber nach seinem Eindruck nicht gehabt, so Martinelli weiter: "Sie haben mit nie gesagt, dass sie mich wollen." Die Zeit in Manchester habe ihm aber "einen Vorgeschmack gegeben und die Anpassung ein wenig erleichtert" habe. Der heutige Olympiasieger konnte aus der Absage des englischen Rekordmeisters gar positive Schlüsse ziehen. "Selbst nach diesen Versuchen habe ich immer an mich geglaubt. Ich habe immer gedacht: ‚Ich kann es schaffen‘“, sagte Martinelli.

Vom Ituano FC wechselte er schließlich 2019 für rund sieben Millionen Euro Ablöse zum FC Arsenal. Dort steht der U23-Nationalspieler Brasiliens noch bis 2024 unter Vertrag. In der laufenden Saison gehört er in der Premier League zu den stärksten jungen Spielern und verzeichnet in 22 Spielen vier Treffer und drei Torvorlagen.