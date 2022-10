Arsenal bezwingt Liverpool mit 3:2 - Die Einzelkritik zum Premier-League-Topspiel

Arsenal schlägt Liverpool mit 3:2. Die Noten aller Spieler im Topspiel der Premier League.

Spitzenspiel in der Premier League: Der FC Arsenal empfing die Reds aus Liverpool als Tabellenführer vor dem neunten Spieltag. Der LFC hatte vor dem direkten Duell als Neunter bereits elf Punkte Rückstand auf die Gunners. Entsprechend war das Team von Trainer Jürgen Klopp unter Zugzwang.

Doch statt näher an die Spitze heranzurücken, wird die Lücke immer größer. Mit dem 3:2-Heimsieg eroberte Arsenal die Tabellenführung von Man City zurück, die am Samstag vorläufig vorbeigezogen waren. Die Reds dagegen bleiben im Krisenmodus.

Unsere Kollegen von 90minUK haben das Duell genau verfolgt. Die Einzelkritik zu beiden Teams.

Tore:

1:0 - Martinelli (1. Minute)

1:1 - Darwin Nunez (34.)

2:1 - Saka (45.+5)

2:2 - Firmino (53.)

3:2 - Saka (76., Foulelfmeter)

Arsenal - Einzelkritik

TW: Aaron Ramsdale - 6/10 - Konnte bei den beiden Gegentoren nicht viel ausrichten.



RV: Ben White - 6/10 - Solide Partie des Rechtsverteidigers, auch wenn Liverpool vor allem über seine Seite gefährlich wurde.



IV: William Saliba - 6/10 - Hatte viel zu tun, vor allem weil IV-Partner Gabriel nicht seinen besten Tag erwischte...



IV: Gabriel - 3/10 - Wirkte die ganze Zeit über sehr unsicher und Liverpool nutzte dies schließlich aus.



LV: Takehiro Tomiyasu - 6/10 - Kam ins Team, um Salah zu stoppen. Am Ende gelang das, was aber auch an Salahs Abschlüssen lag.



ZM: Thomas Partey - 5/10 - Hatte Schwierigkeiten, den umtriebigen Thiago in seinen Kreisen einzuschränken.



ZM: Granit Xhaka - 6/10 - Nach seinen eigenen Maßstäben in dieser Saison war dies ein etwas enttäuschendes Spiel für den überragenden Xhaka.



RA: Bukayo Saka - 9/10 - Mit seinem Doppelpack der Matchwinner!



OM: Martin Odegaard - 8/10 - Zog die Fäden in der Gunners-Offensive. Starke Leistung!



LA: Gabriel Martinelli - 9/10 - Manchmal noch etwas zu verspielt, dennoch mit einer überragenden Leistung. Ein Tor und ein Assist sind der Beleg.



MS: Gabriel Jesus - 7/10 - Oftmals ein wenig unglücklich. Holte aber den Elfmeter zum Siegtreffer heraus.

Einwechselspieler:



Kieran Tierney (82. Minute für Ödegaard)

Eddie Nketiah (90. für Jesus)

Fabio Vieira (90. für Saka)



Alle ohne Bewertung

Liverpool - Einzelkritik

TW: Alisson - 6/10 - Konnte einige Male retten, konnte am Ende aber nichts an der Niederlage ausrichten.



RB: Trent Alexander-Arnold - 3/10 - In der Pause mit Knöchelproblemen raus. Zuvor bei den beiden Arsenal-Toren unglücklich.



CB: Joel Matip - 5/10 - Zur Pause für Konate raus. Kein besonders guter Abend des Ex-Schalkers.



CB: Virgil van Dijk - 4/10 - Der Abwehrchef konnte die Reds-Defensive nicht stabilisieren.



LB: Kostas Tsimikas - 6/10 - Hatte Saka oft gut im Griff, am Ende war er dennoch der Matchwinner.



CM: Jordan Henderson - 4/10 - Schwache Vorstellung des Kapitäns.



CM: Thiago - 5/10 - In der ersten Halbzeit noch der Beste im Mittelfeld. In Hälfte zwei aber deutlich schwächer.



RM: Mohamed Salah - 4/10 - Vergab einige Torchancen. Bislang nicht die Saison des Mo Salah.



AM: Diogo Jota - 8/10 - Bester Reds-Spieler an diesem Abend. Die Arsenal-Defensive konnte ihn kaum stoppen.



LM: Luis Diaz - 7/10 - Auch Diaz war stark - bis er kurz vor der Pause verletzt raus musste.



CF: Darwin Nunez - 8/10 - Umtriebig und schwer zu halten. Erzielte das 1:1.

Einwechselspieler:



Roberto Firmino (42. für Diaz) - 8/10 - Firmino erzielte ein Tor und war ebenfalls stark.



Joe Gomez (46. für Alexander-Arnold) - 6/10 - Hatte Martinelli deutlich besser im Griff als Alexander-Arnold.



Ibrahima Konate (69. für Matip) - 5/10



Fabinho (69. for Salah) - 5/10



Harvey Elliott (81. für Jota) - keine Bewertung

