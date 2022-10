Arthur Melo schwer verletzt: Lange Pause für den Brasilianer

Arthur Melo muss operiert werden und fällt bis 2023 aus.

So hatte sich Arthur Melo seinen Aufenthalt beim FC Liverpool nicht vorgestellt: Der Mittelfeldspieler wird monatelang ausfallen.

Aufgrund der personellen Engpässe im Mittelfeld hatte der FC Liverpool am Deadline Day noch einmal zugeschlagen und Arthur Melo von Juventus Turin ausgeliehen. Ein Faktor war der Brasilianer an der Anfield Road aber noch nicht: Ein Kurzeinsatz in der Champions League sprang für ihn unter Jürgen Klopp bislang heraus - das wars.

Nun der nächste herbe Dämpfer: Wie das Portal The Athletic berichtet, muss sich der 26-Jährige aufgrund einer Muskelverletzung operieren lassen - drei bis vier Monate Pause sind die Folge. Somit ist Arthur erst im kommenden Jahr wieder einsatzbereit.

Der FC Liverpool kann der Brasilianer, der bei Juventus aufs Abstellgleis geraten war, im kommenden Sommer für 37 Millionen Euro fest verpflichten. Derzeit spricht allerdings nichts dafür, dass die Reds diese Kaufoption ziehen werden.

