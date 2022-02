Aston Villa offenbar weiterhin an Yves Bissouma von Brighton & Hove Albion interessiert

Aston Villa scheiterte wohl bereits zweimal bei dem geplanten Transfer von Yves Bissouma. Dieser ist weiterhin das erklärte Transferziel.

Premier-League-Klub Aston Villa ist wohl stark an einer Verpflichtung von Yves Bissouma von Ligakonkurrent Brighton & Hove Albion interessiert. Das berichtet The Athletic.

Demnach wollte der Klub aus Birmingham den 25 Jahre alten malischen Nationalspieler bereits in den beiden vergangenen Transferperioden verpflichten. Ein Angebot in Höhe von 41,5 Millionen Euro lehnten die Seagulls damals aber offenbar ab.

Yves Bissouma: Aston Villa hofft auf günstigeren Preis

Jetzt soll Aston Villa auf einen erfolgreichen Abschluss in diesem Sommer zu günstigeren Konditionen hoffen. Bissoumas Vertrag bei Brighton läuft bis 2023, weshalb sein Preis nicht noch weiter steigen sollte. Laut The Athletic sollen an dem Mittelfeldspieler weitere Klubs interessiert sein.

Bissouma wechselte 2018 vom OSC Lille aus der Ligue 1 zu Brighton & Hove Albion und hat sich seitdem zu einem Leistungsträger entwickelt. In dieser Saison kommt er bisher auf 16 Pflichtspieleinsätze, in denen ihm ein Tor gelang.