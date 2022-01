Atletico Madrid erteilt Luis Suarez keine Freigabe: Wechsel im Winter ausgeschlossen

Luis Suarez' Vertrag läuft aus, angeblich will ihn ein ehemaliger Weggefährte zurück nach England holen. Im Winter wird dies allerdings nichts.

Luis Suarez darf Atletico Madrid nicht im Winter verlassen. Nach Informationen von GOAL und SPOX ist der amtierende spanische Meister nicht bereit, den Stürmer vor seinem Vertragsende im kommenden Sommer ziehen zu lassen.

Suarez darf seit dem 1. Januar offiziell mit anderen Vereinen verhandeln, da er sich in seinem letzten Vertragsjahr bei Atletico befindet.

Aston Villa: Lockt Steven Gerrard Luis Suarez?

Am Mittwoch hatte es Gerüchte aus Spanien gegeben, dass der 34-Jährige vor einem sofortigen Wechsel in die Premier League stehen würde. Aston Villa soll großes Interesse an Suarez zeigen.

Um mit Trainer Steven Gerrard, den Suarez noch aus gemeinsamen Tagen vom FC Liverpool bestens kennt, zusammenarbeiten zu können, soll er dem Bericht zufolge sogar mehreren brasilianischen Spitzenteams eine Absage erteilt haben. Neben Gerrard träfe Suarez auch auf seinen ehemaligen Teamkollegen Philippe Coutinho, der derzeit vom FC Barcelona an den Verein aus Birmingham ausgeliehen ist.

Suarez hatte von 2011 bis 2014 auf der Insel gespielt, ehe er nach Spanien zu Barca wechselte und dort große Erfolge feierte. Nach seinem unrühmlichen Abgang im Sommer 2020 gewann der Uruguayer prompt die spanische Meisterschaft mit Atletico.

Nun muss Suarez, der in der laufenden Spielzeit bei neun Treffern in 27 Pflichtspielen steht, noch bis zum Sommer warten, ehe er eine Rückkehr in die Premier League anstreben kann.