Der FC Arsenal ist unter seinen neuen Coach Unai Emery in der Erfolgsspur. Am Wochenende gab es einen 4:2-Sieg gegen Tottenham Hotspur. Damit zog Arsenal an dem Stadtkonkurrenten vorbei auf den vierten Tabellenplatz. Einer der Erfolgsgaranten ist der frühere Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang, der im Moment trifft, wie er will. Seine letzten zehn Schüsse auf das Tor waren allesamt Treffer. Neben Aubameyang (10., 56.) waren Alexandre Lacazette (75.) und Lucas Torreira (77.) im Derby erfolgreich. Für Tottenham trafen Eric Dier (30.) und Harry Kane (34.). Mesut Özil musste wegen Rückenproblemen pausieren. Wann der frühere Nationalspieler wieder einsatzbereit ist, ist offen.