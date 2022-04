Auch Dortmund schaltet sich angeblich in Werben um Bayern-Kandidat Bremer ein

Bayern braucht Verstärkung in der Abwehr - und nun soll sich ausgerechnet Borussia Dortmund ins Werben um einen Kandidaten einschalten.

Borussia Dortmund hat nach Angaben der italienischen Sportzeitung Gazzetta dello Sport grundsätzliches Interesse an Gleison Bremer vom FC Turin. Auf der Suche nach einer Verstärkung für die Innenverteidigung könnte der BVB damit dem FC Bayern in die Quere kommen, der ebenfalls am Brasilianer dran sein soll.

Die Bayern suchen nach einem Ersatz für Niklas Süle, der die Bayern im Sommer in Richtung Dortmund verlässt, sodass der FCB Bedarf in der Abwehrmitte hat.

Zahlreiche England-Klubs wollen Bremer

Ausgerechnet die Dortmunder gehören nun nach Angaben der Gazzetta zu den Klubs, die Bremer wollen. Neben den beiden Bundesligisten sollen noch Arsenal, Leicester, Everton und Newcastle an ihm dran sein.

Für Torino ist das dem Bericht zufolge die Chance, einen Höchstpreis für Bremer aufzurufen: 50 Millionen Euro wollen die Italiener haben - in jedem Fall zu viel für den BVB und auch die Bayern dürften sich eine solch große Investition nicht leisten wollen.