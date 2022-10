Yuya Osako hat sich nach seinem Abschied von Werder Bremen zum Leistungsträger in Japan entwickelt.

Yuya Osako gehörte bei Werder definitiv zu den Spielern, über die am häufigsten diskutiert wurde. Eigentlich war Osako sogar DER Spieler, über den die Fans am meisten gezankt haben. Das war auch bei seinem Engagement beim 1. FC Köln der Fall. Dem Japaner wurden regelmäßig Unlust und schlechte Leistungen vorgeworfen. Doch zumindest auf dem Papier ist das zu widerlegen.

Beim 1. FC Köln, dort war er von 2014 bis 2018 aktiv, steuerte er 37 Scorerpunkte in 120 Pflichtspielen bei - durchaus ein guter Wert. In seiner ersten Werder-Saison, 2018/19, brachte es der Japaner in 23 Pflichtspielen auf fünf Tore und drei Vorlagen. In der Spielzeit 2019/20 war er mit seinen zehn Torbeteiligungen maßgeblich daran beteiligt, dass Werder sich in die Relegation retten konnte und dann gegen den SC Paderborn den Klassenerhalt sicherte.



Danach folgte der Einbruch. Als Werder 2020/21 abstieg, zeigte auch die Formkurve des mittlerweile 32-Jährigen nach unten. Osako gelang kein Tor.

Osako Leistungsträger in Japan

Anschließend folgte der ablösefreie Wechsel in seine Heimat. In Japan spielt Osako für Vissel Kobe und gehört dort seitdem zu den Leistungsträgern. An der Seite von Fußballlegende Andres Iniesta, der in Kobe Kapitän ist, steuerte Osako bisher in 44 Pflichtspielen 24 Scorerpunkte bei.



Zudem gehört Osako, japanischer Fußballer des Jahres 2018, zu den Kandidaten für den japanischen WM-Kader in Katar. Osako stand zuletzt Anfang des Jahres für den kommenden WM-Gegner Deutschlands auf dem Feld.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Auf dem Platz mit Andres Iniesta: Was macht eigentlich Yuya Osako? veröffentlicht.