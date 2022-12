Augsburg-Stürmer vor Wechsel zu Hertha BSC

Hertha BSC steht laut Medienberichten vor der Verpflichtung von Florian Niederlechner.

Bei Hertha BSC bahnt sich ein überraschender Transfer an. Nach Angaben der Bild soll der 32-jährige Florian Niederlechner bereits am Montag den Medizincheck für einen Transfer in die Hauptstadt absolvieren. Der Wechsel soll jedoch erst im Sommer erfolgen.

Niederlechner, dessen Vertrag beim FC Augsburg im Sommer abläuft, steuerte in der bisherigen Saison sieben Torbeteiligungen in 16 Pflichtspielen bei. In seiner Karriere kann er insgesamt 44 Tore in 181 Bundesliga-Partien vorweisen.

Im Sommer kehrte Niederlechner dem SC Freiburg den Rücken zu, um in der Nähe seiner Heimat zu wohnen. Mit dem Wechsel nach Berlin würde der Mittelstürmer erneut einen großen Umzug angehen müssen.

